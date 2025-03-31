Песков: Россия и США продолжают выстраивать отношения

Ранее СМИ писали, что Трамп был «взбешен» заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном вводе временной администрации для управления Украиной. В телефонном разговоре с журналисткой телеканала NBC News Кристен Велкер Трамп заявил, что если он не сможет достичь сделки с Россией по остановке конфликта на Украине и он будет считать это виной России, то введет вторичные пошлины на нефть из РФ.