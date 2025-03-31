Песков: Россия и США продолжают выстраивать отношения
Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на последнее заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что при необходимости разговор двух президентов может быть оперативно организован.
«Также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием <...>. Это процесс все-таки растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции. Президент остается открытым к контактам с президентом Трампом», – заявил Песков, уточнив, что ранее отношениям двух стран был нанесен «огромный ущерб во время предыдущей администрации».
Ранее СМИ писали, что Трамп был «взбешен» заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном вводе временной администрации для управления Украиной. В телефонном разговоре с журналисткой телеканала NBC News Кристен Велкер Трамп заявил, что если он не сможет достичь сделки с Россией по остановке конфликта на Украине и он будет считать это виной России, то введет вторичные пошлины на нефть из РФ.
«Я был очень зол, когда Путин коснулся вопроса надежности [президента Украины Владимира] Зеленского и начал говорить о новом руководстве Украины», – также процитировала Трампа Велкер. Журналист сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.
При этом, согласно NBC News, Трамп в очередной раз подчеркнул наличие «очень хороших отношений» с Путиным и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».