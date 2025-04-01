В Белом доме сообщили о недовольстве Трампа заявлениями Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по поводу украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, американский лидер прилагает значительные усилия для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Левитт отметила, что президент США не только выразил неудовлетворенность позицией Киева и Москвы, но и обозначил свои представления о необходимых шагах для разрешения конфликта. Кроме того, она подчеркнула, что работа над урегулированием продолжается, а команды специалистов поддерживают постоянное взаимодействие.
30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он «был очень зол», когда Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным телефонный разговор в скором времени. NBC News сообщало при этом, что Трамп снова указал на «очень хорошие отношения» с российским лидером, и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на заявление Трампа о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть.
31 марта Трамп резко отреагировал на отказ Зеленского от сделки по редкоземельным ресурсам, предложенной американской стороной. Der Spiegel писала, что Трамп пообещал Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот «попытается выйти из соглашения по ископаемым».