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В Белом доме сообщили о недовольстве Трампа заявлениями Путина и Зеленского

Ведомости

Президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по поводу украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, американский лидер прилагает значительные усилия для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Левитт отметила, что президент США не только выразил неудовлетворенность позицией Киева и Москвы, но и обозначил свои представления о необходимых шагах для разрешения конфликта. Кроме того, она подчеркнула, что работа над урегулированием продолжается, а команды специалистов поддерживают постоянное взаимодействие.

30 марта Трамп заявлял журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом установит вторичные пошлины на российскую нефть в случае, если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине. По его словам, он «был очень зол», когда Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным телефонный разговор в скором времени. NBC News сообщало при этом, что Трамп снова указал на «очень хорошие отношения» с российским лидером, и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на заявление Трампа о возможном вводе вторичных санкций на российскую нефть.

31 марта Трамп резко отреагировал на отказ Зеленского от сделки по редкоземельным ресурсам, предложенной американской стороной. Der Spiegel писала, что Трамп пообещал Зеленскому «большие, большие проблемы», если тот «попытается выйти из соглашения по ископаемым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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