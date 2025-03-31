Spiegel: Трамп угрожает Зеленскому в случае отказа от сырьевой сделки
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложенного Вашингтоном соглашения по редкоземельным ресурсам. Как сообщает Der Spiegel, Трамп заявил, что, если Зеленский «попытается выйти из соглашения по редкоземам, у него будут проблемы, большие, большие проблемы».
28 марта Зеленский официально отверг проект, назвав его «совершенно другим документом» по сравнению с ранее обсуждавшимися вариантами. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены.
Der Spiegel отмечает, что украинские издания раскритиковали американскую инициативу, назвав ее «неприемлемой» и такой, что «пересекает все красные линии». В частности, в Киеве опасаются, что реализация документа приведет к потере части суверенитета и фактическому возврату всей помощи, полученной от США с начала конфликта.