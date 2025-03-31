Spiegel: Трамп угрожает Зеленскому в случае отказа от сырьевой сделки

Der Spiegel отмечает, что украинские издания раскритиковали американскую инициативу, назвав ее «неприемлемой» и такой, что «пересекает все красные линии». В частности, в Киеве опасаются, что реализация документа приведет к потере части суверенитета и фактическому возврату всей помощи, полученной от США с начала конфликта.