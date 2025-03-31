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Spiegel: Трамп угрожает Зеленскому в случае отказа от сырьевой сделки

Ведомости

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложенного Вашингтоном соглашения по редкоземельным ресурсам. Как сообщает Der Spiegel, Трамп заявил, что, если Зеленский «попытается выйти из соглашения по редкоземам, у него будут проблемы, большие, большие проблемы».

Речь идет о документе, который предусматривает широкое участие США в разработке природных ресурсов Украины, включая нефть, газ и редкоземельные металлы. При этом, по данным Financial Times, сделка не содержит никаких гарантий безопасности со стороны США.

28 марта Зеленский официально отверг проект, назвав его «совершенно другим документом» по сравнению с ранее обсуждавшимися вариантами. По его словам, в предложении содержатся пункты, которые ранее не обсуждались или уже были отклонены.

Der Spiegel отмечает, что украинские издания раскритиковали американскую инициативу, назвав ее «неприемлемой» и такой, что «пересекает все красные линии». В частности, в Киеве опасаются, что реализация документа приведет к потере части суверенитета и фактическому возврату всей помощи, полученной от США с начала конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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