Газета
Телеграм
/ Политика

Bloomberg узнал детали нового проекта ресурсной сделки между США и Украиной

Ведомости

Новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, подготовленная администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

Согласно тексту, США получат «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. Такой подход фактически дает американской стороне возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции страны, отмечает агентство.

Проект также предусматривает создание инвестиционного фонда под управлением Международной финансовой корпорации развития США (DFC), в котором Вашингтон получит контрольный голос: три из пяти членов правления, «золотую акцию» и право вето на ключевые решения. Украина назначит лишь двух представителей и не сможет вмешиваться в повседневную деятельность фонда.

Половина всех доходов от новых инфраструктурных и ресурсных проектов будет направляться в этот фонд. США, согласно проекту, будут иметь приоритетное право на возврат вложений с прибылью и дополнительными 4% годовых, пока не окупят всю предоставленную помощь с начала спецоперации России на Украине.

Кроме того, документ запрещает Киеву продавать стратегические ресурсы странам, которые Вашингтон считает своими геополитическими конкурентами, и дает США приоритет в закупках украинских полезных ископаемых и энергоресурсов.

Соглашение также ограничивает свободу Киева в передаче отклоненных американской стороной проектов другим инвесторам – как минимум на один год. Ожидается, что Украина направит свои замечания к проекту в ближайшие дни.

Новый проект соглашения Украины с США включает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ, по всей территории страны, сообщал ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Он отметил, что соглашение бессрочно и не содержит гарантий безопасности, а также добавил, что вариант документа не финальный.

14 марта США и Украина завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных