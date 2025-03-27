Bloomberg узнал детали нового проекта ресурсной сделки между США и Украиной

Половина всех доходов от новых инфраструктурных и ресурсных проектов будет направляться в этот фонд. США, согласно проекту, будут иметь приоритетное право на возврат вложений с прибылью и дополнительными 4% годовых, пока не окупят всю предоставленную помощь с начала спецоперации России на Украине.