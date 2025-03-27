Bloomberg узнал детали нового проекта ресурсной сделки между США и Украиной
Новая редакция соглашения о партнерстве между Вашингтоном и Киевом, подготовленная администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает полный контроль Вашингтона над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект документа.
Согласно тексту, США получат «право первого предложения» на участие во всех значимых проектах – от строительства дорог и портов до добычи газа, нефти и критически важных минеральных ресурсов. Такой подход фактически дает американской стороне возможность блокировать участие других партнеров Украины и может подорвать перспективы евроинтеграции страны, отмечает агентство.
Проект также предусматривает создание инвестиционного фонда под управлением Международной финансовой корпорации развития США (DFC), в котором Вашингтон получит контрольный голос: три из пяти членов правления, «золотую акцию» и право вето на ключевые решения. Украина назначит лишь двух представителей и не сможет вмешиваться в повседневную деятельность фонда.
Половина всех доходов от новых инфраструктурных и ресурсных проектов будет направляться в этот фонд. США, согласно проекту, будут иметь приоритетное право на возврат вложений с прибылью и дополнительными 4% годовых, пока не окупят всю предоставленную помощь с начала спецоперации России на Украине.
Кроме того, документ запрещает Киеву продавать стратегические ресурсы странам, которые Вашингтон считает своими геополитическими конкурентами, и дает США приоритет в закупках украинских полезных ископаемых и энергоресурсов.
Соглашение также ограничивает свободу Киева в передаче отклоненных американской стороной проектов другим инвесторам – как минимум на один год. Ожидается, что Украина направит свои замечания к проекту в ближайшие дни.
Новый проект соглашения Украины с США включает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ, по всей территории страны, сообщал ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Он отметил, что соглашение бессрочно и не содержит гарантий безопасности, а также добавил, что вариант документа не финальный.
14 марта США и Украина завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых.