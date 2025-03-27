Новое соглашение США и Украины может затронуть все полезные ископаемые

Подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной должно было состояться в конце февраля, но разговор между президентами стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перерос в эмоциональную перепалку. В результате украинский лидер покинул Белый дом, не подписав соглашение.