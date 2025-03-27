Новое соглашение США и Украины может затронуть все полезные ископаемые
Новый проект соглашения Украины с США по ресурсам включает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ, по всей территории страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По его словам, соглашение по новому проекту США действует бессрочно и не содержит гарантий безопасности. Депутат также добавил, что вариант документа не финальный.
Подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной должно было состояться в конце февраля, но разговор между президентами стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перерос в эмоциональную перепалку. В результате украинский лидер покинул Белый дом, не подписав соглашение.