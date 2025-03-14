Украина и США завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых

Подписание соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США должно было состояться в конце февраля, но разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом перерос в эмоциональную перепалку. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.