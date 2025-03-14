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Украина и США завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых

Ведомости

Украина и США завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых, сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию), передает издание Страна.ua.

По словам Стефанишиной, украинская сторона готова подписать соглашение в любое удобное для стран время, но США пока не определились с датой встречи.

Подписание соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США должно было состояться в конце февраля, но разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом перерос в эмоциональную перепалку. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

5 марта в ходе обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров, а также сообщил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых в «любое удобное» для Трампа время.

Позже в саудовской Джидде состоялись переговоры украинской и американской делегаций, в ходе которых Украина предложила подписать соглашение. 13 марта стало известно, что Вашингтон решил отложить подписание соглашения с Киевом для дальнейшего анализа, а также предложил заключить более комплексное соглашение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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