Украина и США завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых
Украина и США завершили переговоры по соглашению о полезных ископаемых, сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию), передает издание Страна.ua.
По словам Стефанишиной, украинская сторона готова подписать соглашение в любое удобное для стран время, но США пока не определились с датой встречи.
Подписание соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США должно было состояться в конце февраля, но разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом перерос в эмоциональную перепалку. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
5 марта в ходе обращения к конгрессу Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров, а также сообщил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых в «любое удобное» для Трампа время.
Позже в саудовской Джидде состоялись переговоры украинской и американской делегаций, в ходе которых Украина предложила подписать соглашение. 13 марта стало известно, что Вашингтон решил отложить подписание соглашения с Киевом для дальнейшего анализа, а также предложил заключить более комплексное соглашение.