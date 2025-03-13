СМИ: США взяли паузу в рассмотрении договора о полезных ископаемых с Украиной
Вашингтон решил отложить подписание соглашения с Киевом по редкоземельным материалам, предложенного Украиной во время переговоров в Джидде 11 марта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Американская сторона сочла необходимым расширить и детализировать документ, прежде чем соглашение вступит в силу.
По данным источников, Украина готова подписать документ уже сейчас и приступить к разработке более конкретных условий сотрудничества. Однако США решили взять паузу для дальнейшего анализа и предложили заключить более комплексное соглашение.
Киев и Вашингтон уже некоторое время ведут переговоры о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов на территории Украины. США рассматривают возможность получения доступа к этим ресурсам, однако Украина хочет, чтобы договор включал гарантии безопасности.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал на переговоры с лидером США Дональдом Трампом для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до самих переговоров не дошло, поскольку началась перепалка между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским, после чего президент Украины покинул Белый дом.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. США также согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности».