Трамп: Зеленский в письме выразил готовность к переговорам

Трамп: Зеленский в письме выразил готовность к переговорамКиев предложил подписать соглашение по ископаемым в любое удобное время
Президент США Дональд Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выразил желание к мирным переговорам.
«Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгожданный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы». Он также написал: «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира», – сказал Трамп.
Президент США отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.
«Я благодарен ему за это письмо. Оно только что пришло», – сказал американский лидер.
Трамп также заявил, что в то же время у его администрации идут серьезные обсуждения с Россией.
«Мы получаем от них сильные сигналы о готовности к миру. Разве это не прекрасно? Пришло время остановить этот ужас», – подчеркнул президент США
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не достаточно благодарна за оказанную помощь.
4 марта американская военная помощь Украине была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.