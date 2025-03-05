Трамп: Зеленский в письме выразил готовность к переговорам

«Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгожданный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы». Он также написал: «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира», – сказал Трамп.