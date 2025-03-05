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Трамп: Зеленский в письме выразил готовность к переговорам

Киев предложил подписать соглашение по ископаемым в любое удобное время
Ведомости

Президент США Дональд Трамп во время своего обращения к конгрессу сообщил, что 4 марта получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выразил желание к мирным переговорам.

«Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгожданный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы». Он также написал: «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира», – сказал Трамп.

Президент США отметил, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку. Зеленский также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.

«Я благодарен ему за это письмо. Оно только что пришло», – сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что в то же время у его администрации идут серьезные обсуждения с Россией.

«Мы получаем от них сильные сигналы о готовности к миру. Разве это не прекрасно? Пришло время остановить этот ужас», – подчеркнул президент США

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не достаточно благодарна за оказанную помощь.

4 марта американская военная помощь Украине была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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