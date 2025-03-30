Как условия проекта соглашения с США по недрам могли ухудшиться для Украины

Как условия проекта соглашения с США по недрам могли ухудшиться для УкраиныТам может содержаться бессрочное право Вашингтона на доходы Киева почти от всех ресурсов
США «постоянно меняют» условия сделки с Украиной о ресурсах, заявил украинский президент Владимир Зеленский вскоре после информации о том, что теперь потенциальное соглашение включает не только критические минералы, но и нефть, газ, уголь и ряд объектов – практически все ресурсы страны
«Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу соглашение полное, а полное соглашение требует детального изучения», – отметил украинский лидер (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он добавил, что с документом еще должны работать юристы.
В этой связи Зеленский отметил, что в Вашингтон за подписанием договоренностей пока не собирается ехать, так как этого вопроса «нет на повестке дня». Таким образом, украинский лидер возразил министру финансов США Скотту Бессенту, который 26 марта заявил, что подписи под договором могут быть поставлены уже на следующей неделе.
В тот же день о том, что нынешняя редакция соглашения по недрам с США сильно «не в пользу» Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады (парламента) страны Ярослав Железняк (оппозиционная фракция «Голос»). По словам Железняка, 58-страничный документ передал ему источник в украинском правительстве.
В нем якобы значится, что для работы с полезными ископаемыми создается специальный инвестиционный фонд, куда Украина обязана передавать доходы от ресурсов. Они будут сразу конвертироваться в доллары США, финансовые средства фонда будут подлежать выводу за границу. Управлением инвестиционным фондом будут заниматься пять человек, среди которых трое представителей США с правом вето. При этом вкладом со стороны США будет считаться помощь, уже оказанная Украине, начиная с 2022 г.
«И они [американцы] могут своим решением получить прибыль. И они первыми получают роялти от фонда, а Украина потом», – описал документ Железняк.
Само соглашение будет действовать бессрочно, а его изменение или прекращение возможно только при одобрении Вашингтона. Кроме того, у американской стороны якобы в нынешней редакции проекта соглашения остается приоритетное право на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.
По данным Железняка, согласно этому документу, к сделке с США по получению доходов от ресурсов в нынешней редакции относятся уже не только критические минералы и редкоземельные металлы, но все полезные ископаемые на территории Украины, включая нефть и газ, вне зависимости от того, идет ли речь о старых или новых месторождениях. При этом даже «намеков» на предоставление гарантий безопасности в ответ на соглашение от США не последовало.
Текущий вариант соглашения украинский нардеп назвал «ужасом» и выразил надежду на значительные правки – иначе, по его словам, Верховная рада просто не одобрит такой документ. Одно заседание Рады уже было сорвано после неудачной попытки депутатов добиться вызова министров, от которых планировалось услышать детали соглашения с США. Как заявил сам Железняк, он якобы лично сорвал заседание, после чего спикер украинского парламента Руслан Стефанчук закрыл его.
О том, что США в новой редакции документа хотят установить на Украине не только контроль над добычей полезных ископаемых, но и над автомобильными и железными дорогами, портами и шахтами, 27 марта написало агентство Bloomberg. По его сведениям, если текущий вариант договора будет принят, то соглашение наделит США огромными полномочиями по контролю за проектами на территории Украины в виде «права первого предложения».
Это означало бы беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупной европейской стране именно в то время, когда она пытается присоединиться к ЕС, страны которого, в частности Франция, также интересуются заключением похожей на американскую сделки по ресурсам. Агентство отмечает, что пересмотренное соглашение США передали официальным лицам в Киеве в минувшие выходные, а ранее Белый дом уже заявлял, что администрация президента Дональда Трампа выходит за пределы предварительно согласованного соглашения, которое касается критических полезных ископаемых на Украине.
Соглашение по редкоземельным металлам близко к подписанию, заявил 24 марта Трамп. Тогда он подчеркнул, что оно «почти заключено». Ранее 21 марта Financial Times писала, что США добиваются от Киева новых условий сделки, которая в том числе включала бы в себя доступ к украинским полезным ископаемым и критически важным ресурсам, расширяя экономические требования к Украине. Кроме того, Трамп уже несколько раз поднял вопрос возможности владения американскими компаниями украинскими АЭС в рамках усилий по урегулированию конфликта с Россией.
Украина – признанный мировой производитель угля, железной руды, урана, титана и магния, расширение этих секторов может быть выгодным для США. При этом о потенциале Украины в запасах именно редкоземельных металлов, на которые надеется Трамп, пока что мало известно – в списке стран с доказанными крупными запасами редкоземов Украина на сайте Геологической службы США (USGS) вообще отсутствует. Украинские редкоземельные металлы Трамп хотел изначально получить на сумму в $500 млрд.
При этом Украина обладает залежами минералов, включая литий, графит и титан, на сумму в минимум $10 трлн. Что касается титана, Украина не обязательно производит тот тип металла, который нужен американской оборонной промышленности, – согласно данным USGS, у нее нет мощностей для производства титановой губки. Обработка таких материалов, как титан, редкоземельные металлы и графит, потребует значительных инвестиций.
Аппетит к украинским ресурсам у администрации Трампа «приходит во время еды», говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Теперь Зеленскому не удастся «отделаться» одними редкоземельными металлами, Если соглашение о партнерстве будет принято, оно предоставит США огромную власть для контроля над экономикой страны. При этом если правительство Зеленского не пойдет на кабальные условия, Трамп может пригрозить оставить Киев один на один с Россией, допускает эксперт.
Соглашение для Украины явно ухудшилось после перепалки Зеленского с Трампом, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Если раньше оно было скорее рамочным, то в последней редакции стало куда более конкретным и распространилось на почти все, что на Украине может принести прибыль, от полезных ископаемых до инфраструктуры. Если раньше Киев якобы искал инвесторов для предприятий, которые он сам не может запустить, то теперь коммерческие компании на Украине должны будут отдавать часть прибыли в созданный инвестиционный фонд в качестве выплат за американскую помощь с 2022 г. Кроме того, в соглашении есть пункт о выводе денег с Украины, что создает дополнительные проблемы для бизнеса внутри страны, резюмирует Юшков.