Как условия проекта соглашения с США по недрам могли ухудшиться для Украины

Соглашение для Украины явно ухудшилось после перепалки Зеленского с Трампом, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Если раньше оно было скорее рамочным, то в последней редакции стало куда более конкретным и распространилось на почти все, что на Украине может принести прибыль, от полезных ископаемых до инфраструктуры. Если раньше Киев якобы искал инвесторов для предприятий, которые он сам не может запустить, то теперь коммерческие компании на Украине должны будут отдавать часть прибыли в созданный инвестиционный фонд в качестве выплат за американскую помощь с 2022 г. Кроме того, в соглашении есть пункт о выводе денег с Украины, что создает дополнительные проблемы для бизнеса внутри страны, резюмирует Юшков.