Сработает ли план Трампа по наращиванию добычи критически важных минералов

По оценке USGS, запасы РЗМ в мире составляют более 90 млн т (без учета скандия), в 2024 г. на планете было добыто 390 000 т РЗМ, из них в США – 45 000 т, или 11,5%, в России – чуть больше 2000 т. В Китае было добыто 270 000 т редкоземельных металлов, или 69% от общемирового объема. При этом до трети РЗМ добывается на принадлежащем КНР месторождении Баян-Обо в автономном районе Внутренняя Монголия. На Китай приходится 45% всех запасов этих металлов. Как отмечает руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, только по РЗМ (без учета других критически важных полезных ископаемых) США на 95% зависят от поставок из Китая.