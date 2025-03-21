Сработает ли план Трампа по наращиванию добычи критически важных минералов

Сработает ли план Трампа по наращиванию добычи критически важных минераловПотребуются серьезные вливания финансов со стороны государства, предупреждают аналитики
Президент США Дональд Трамп 21 марта подписал указ об увеличении добычи критически важных полезных ископаемых из соображений национальной безопасности, сообщается на сайте Белого дома. В список попали редкоземельные металлы (РЗМ), а также уран, медь, калий, золото и др.
В сообщении отмечается, что указ о «Неотложных мерах по увеличению добычи полезных ископаемых» призван снизить зависимость США от иностранных государств за счет «надежных, предсказуемых и доступных по цене» поставок полезных ископаемых, добываемых внутри страны.
«Наша национальная и экономическая безопасность в настоящее время находится под серьезной угрозой из-за того, что мы зависим от добычи полезных ископаемых во враждебных иностранных державах, – подчеркивается в документе. – Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты предприняли немедленные действия по максимально возможному стимулированию внутренней добычи».
Указ предписывает в течение 10 дней предоставить помощникам Трампа по экономической политике и нацбезопасности список всех федеральных земель, где имеются месторождения полезных ископаемых, а также определить порядок землепользования и приоритетность их добычи. В течение 30 дней МВД, минобороны, минсельхоз, минэнерго США должны определить «как можно больше объектов на федеральных землях» для сдачи их в аренду и ввода промышленных объектов для добычи. Средства на эти проекты будут выделяться в том числе из фондов министерства обороны, а также будут использоваться другие ресурсы военного ведомства.
Зачем Трамп задействовал спецзакон
Подписанный Трампом указ – по сути признание критического положения Штатов с точки зрения зависимости от импорта важных металлов, включая редкоземельные. Для того чтобы он заработал, президенту США пришлось воспользоваться чрезвычайными полномочиями, которыми глава государства обладает по закону о военном производстве (Defense Production Act – DPA), принятому еще при президенте Гарри Трумэне в 1950 г. в разгар холодной войны.
Власти США в последние годы неоднократно прибегали к положениям этого закона. В частности, это делал Трамп во время своего первого президентского срока (2017–2021 гг.) – для резкого наращивания производства продовольствия в стране. На эти же нормы ссылался его предшественник Джо Байден (занимал президентский пост в 2021–2025 гг.), которому нужно было для борьбы с коронавирусом быстро увеличить выпуск оборудования и материалов в 2021 г., а в 2022 г. – нарастить выпуск критического сырья (лития, никеля, кобальта и проч.) для «зеленой» энергетики.
Американский список критических материалов по версии геологической службы США (USGS) в последней редакции от 2022 г. содержит 50 наименований. Кроме РЗМ, используемых в магнитах, электронике, оптике, редких сплавах и др., в списке есть бор, висмут, кобальт, вольфрам, титан, кремний, графит, медь, бериллий, алюминий, олово, цинк и др. Туда также попали коксующийся уголь и фосфориты, использующиеся для выпуска минудобрений.
Особый интерес для США, как следует из риторики официальных лиц, представляют РЗМ, которые американцы ищут повсюду – от Украины до африканских стран. Эта тема неоднократно затрагивалась в контексте переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Причем Трамп, судя по всему, готов прорабатывать различные варианты доступа к залежам редкоземельных металлов как с РФ, так и с Украиной.
По оценке USGS, запасы РЗМ в мире составляют более 90 млн т (без учета скандия), в 2024 г. на планете было добыто 390 000 т РЗМ, из них в США – 45 000 т, или 11,5%, в России – чуть больше 2000 т. В Китае было добыто 270 000 т редкоземельных металлов, или 69% от общемирового объема. При этом до трети РЗМ добывается на принадлежащем КНР месторождении Баян-Обо в автономном районе Внутренняя Монголия. На Китай приходится 45% всех запасов этих металлов. Как отмечает руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, только по РЗМ (без учета других критически важных полезных ископаемых) США на 95% зависят от поставок из Китая.
Доминирование на глобальном рынке РЗМ позволяет Китаю по желанию менять условия экспорта: сокращая или увеличивая экспортные квоты, Пекин закрепляет за собой статус-кво. Если раньше он был «всемирной фабрикой» (благодаря дешевой рабочей силе), то теперь стал доминировать как сырьевая держава за счет гигантских запасов РЗМ. КНР также может влиять на цены за счет наращивания добычи или закупок РЗМ, замечает Красноженов.
США задействуют ресурсы государства для разработки критических минералов, мотивируя это тем, что они необходимы в случае начала боевых действий с потенциальным противником, отмечает главный стратег «Вектор капитала» Максим Худалов.
Документ, подписанный Трампом, с одной стороны, придает дополнительную легитимность усилиям президента США, а с другой – дает ему политические и юридические рычаги влияния на процесс добычи РЗМ, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады имени академика Арбатова Российской академии наук (ИСКРАН) Павел Кошкин. По его словам, сила закона от 1950 г. позволит Трампу «купировать» угрозы со стороны экологических активистов и их сторонников в Демократической партии, которые видят в добыче РЗМ риски для окружающей среды.
Редкоземы требуют средств
Попытка восстановить добычу в противовес Китаю – вопрос стратегической безопасности США, полагает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Многие металлы имеются почти везде, вопрос в технологиях извлечения и ресурсах, которые для этого потребуются, добавляет он. Эксперт полагает, что значительные дотации из бюджета для реализации плана Трампа неизбежны.
При этом эксперт считает, что речь о том, чтобы изменить статус-кво Китая на мировом рынке, не идет. Внушительные инвестиции потребуются лишь для того, чтобы потеснить КНР на внутреннем американском рынке и обеспечить государственные стратегические задачи, подчеркивает он. С ним согласен Худалов, по мнению которого разрабатывать месторождения РЗМ без помощи государства совершенно нерентабельно.
В то же время он напоминает, что США уже провели большую подготовительную работу, чтобы увеличить объемы добычи РЗМ. Например, компания PT Minerals получила грант от Пентагона на $100 млн при суммарных инвестициях в $200 млн с 2018 г., указывает он. За это время, по словам Худалова, объем добычи редкоземельных элементов в США вырос втрое.
Калачев отмечает, что рынки критически важных полезных ископаемых нестабильны. Например, цена на китайский литий, крайне востребованный сектором «зеленой» энергетики, менялась с 40 000 юаней за тонну в 2020 г. до 600 000 – в 2022 г. (сейчас – около 75 000 юаней). Он отмечает, что это также один из примеров манипулирования ценами на рынках, что может позволить себе КНР.