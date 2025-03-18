Дмитриев: Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам
Москва открыта к тому, чтобы партнеры из США инвестировали в месторождения редкоземельных металлов в России, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пресс-подходе в рамках XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Дмитриев обратил внимание, что запасы редкоземельных металлов в России в разы превышают украинские запасы.
«И мы смотрим действительно на ряд ведущих российских редкоземельных месторождений. Они крайне перспективны, они крайне интересны, и, как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения», – отметил глава РФПИ.
По словам Дмитриева, возможно сотрудничество как с США, так и с другими странами мира. По его мнению, со стороны США есть большой интерес к взаимодействию во всех сферах, но «все должно быть в интересах России».
24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, в ходе которого заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, включенным в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп отмечал, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.
4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова к сотрудничеству с американскими компаниями, особенно по редкоземельным металлам, но «действуют санкции», из-за которых диалог невозможен. При этом Песков уточнил, что Путин говорил о сотрудничестве с США в этой сфере, но не о совместной добыче.