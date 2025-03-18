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Дмитриев: Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Ведомости

Москва открыта к тому, чтобы партнеры из США инвестировали в месторождения редкоземельных металлов в России, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пресс-подходе в рамках XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дмитриев обратил внимание, что запасы редкоземельных металлов в России в разы превышают украинские запасы.

«И мы смотрим действительно на ряд ведущих российских редкоземельных месторождений. Они крайне перспективны, они крайне интересны, и, как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения», – отметил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, возможно сотрудничество как с США, так и с другими странами мира. По его мнению, со стороны США есть большой интерес к взаимодействию во всех сферах, но «все должно быть в интересах России».

24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, в ходе которого заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, включенным в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп отмечал, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.

4 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова к сотрудничеству с американскими компаниями, особенно по редкоземельным металлам, но «действуют санкции», из-за которых диалог невозможен. При этом Песков уточнил, что Путин говорил о сотрудничестве с США в этой сфере, но не о совместной добыче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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