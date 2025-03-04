Песков назвал возможным сотрудничество с американскими компаниями по металлам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями, особенно по редкоземельным металлам, но «действуют санкции», из-за которых диалог невозможен.
При этом представитель Кремля отрицает возможность совместной добычи с США редкоземельных металлов. Он заявил, что президент России Владимир Путин говорил о сотрудничестве с Соединенными Штатами в этой сфере, но не о совместной добыче.
«Путин говорил о потенциальной возможности и о нашей заинтересованности. Это совершенно разные вещи», – сказал он. (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. Президент США Дональд Трамп говорил, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать.