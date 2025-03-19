Трамп поделился деталями разговора с Путиным

Трамп поделился деталями разговора с ПутинымВопрос помощи США Украине не поднимался
Президент США Дональд Трамп через несколько часов после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным раскрыл некоторые детали беседы, сообщив о прогрессе переговоров по Украине и своем видении будущих отношений Вашингтона и Москвы.
«Я считаю, что у нас был отличный разговор, который длился почти два часа. Мы обсудили множество тем, включая шаги к достижению мира, а также другие вопросы», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
18 марта состоялся второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США. Во время обсуждения центральной темы переговоров – усилий по урегулированию украинского конфликта – Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем является прекращение поставки иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду.
Украинский конфликт
Во время интервью Трамп отметил сложную ситуацию вокруг Украины, где «много оружия, направленного друг на друга».
«Это большая ошибка, потому что этой ситуации вообще не должно было случиться, если бы я был президентом», – сказал он.
Трамп подчеркнул, что на поле боя у России сейчас имеется преимущество, отметив, что Россия взяла в окружение около 2500 украинских солдат. Он также предупредил, что существует риск вовлечения США в конфликт.
«Послушайте, мы стараемся решить эту проблему. Американцы в этом не участвуют, но они могут быть втянуты, если это перерастет в Третью мировую войну, что было бы совершенно нелепо», – сказал он.
Трамп также заявил, что в телефонном разговоре тема военной поддержки Украины со стороны США не затрагивалась.
«Нет, этого не было. Мы вообще не обсуждали помощь. Мы говорили о многих вещах, но помощь не была темой разговора», – сказал он.
Будущее отношений США с РФ и Китаем
В ходе интервью Трамп заметил, что объем торговли между Россией и США невелик, но обе страны заинтересованы в его увеличении.
«С Россией у нас не так много торговли, но они хотели бы ее увеличить, и мы тоже. У них есть ценные ресурсы, включая значительные запасы редкоземельных металлов, – сказал Трамп. – Россия обладает огромной территорией – крупнейшей в мире. И на этой земле есть ресурсы, которые нам могут пригодиться, равно как и другим странам».
Трамп также считает, что Россия заинтересована в том, чтобы извлечь пользу из сильной американской экономики.
После звонка Трампа и Путина, Белый Дом выпустил заявление, в котором сообщалось, что лидеры обсудили перспективы развития отношений между США и Россией, подчеркнув, что их улучшение может привести к значительным возможностям для обеих стран. Отмечается, что укрепление двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта откроет путь к масштабным экономическим соглашениям и усилению глобальной стабильности.
В ходе интервью Трамп сказал, что, по его мнению, и Россия, и Китай стремятся к наладить отношения с США.
«Он [председатель КНР Си Цзиньпин] стремится к хорошим отношениям, и мы тоже этого хотим. И я уверен, что у нас получится. У нас есть проблема с торговым дисбалансом с Китаем, который очень велик, – сказал он. – Я считаю, что президент Си хочет наладить отношения, и думаю, что Россия тоже хочет улучшить отношения с США».
Трамп подчеркнул, что он уверен в возможности установить хорошие отношения с обеими странами.
«Россия обладает огромной территорией, а Китаю не хватает земли. У России гораздо меньшее население, чем у Китая, поэтому между ними всегда было своего рода соперничество. Сейчас они, возможно, стали ближе, но я уверен, что мы сможем наладить хорошие отношения и с теми, и с другими», – сказала он.
После разговора между Трампом и Путиным, Кремль сообщил, что для дальнейшей работы над решением российско-украинского конфликта президенты условились создать российскую и американскую экспертные группы.
Путин и Трамп также обсудили перспективы сотрудничества в экономике и энергетике, ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также договорились о совместных усилиях по стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживании взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности.
Кроме того, Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге и Континентальной хоккейной лиге.
Телефонному разговору президентов предшествовали состоявшиеся 11 марта в Саудовской Аравии переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам той встречи представители Киева дали предварительное согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы.