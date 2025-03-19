Трамп поделился деталями разговора с Путиным

«С Россией у нас не так много торговли, но они хотели бы ее увеличить, и мы тоже. У них есть ценные ресурсы, включая значительные запасы редкоземельных металлов, – сказал Трамп. – Россия обладает огромной территорией – крупнейшей в мире. И на этой земле есть ресурсы, которые нам могут пригодиться, равно как и другим странам».