Белый дом: улучшение отношений России и США сулит крупные экономические сделки

Ранее 18 марта завершился телефонный разговор Путина и Трампа, он длился около 1,5 часов. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду.