Белый дом: улучшение отношений России и США сулит крупные экономические сделки
Улучшение российско-американских отношений на фоне достижения мира на Украине позволило бы Москве и Вашингтону выйти на крупные экономические сделки, а также обеспечить геополитическую стабильность в мире. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, опубликованном по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Оба лидера согласились с тем, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», – сказано в заявлении.
Ранее 18 марта завершился телефонный разговор Путина и Трампа, он длился около 1,5 часов. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду.