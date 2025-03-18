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Белый дом: улучшение отношений России и США сулит крупные экономические сделки

Ведомости

Улучшение российско-американских отношений на фоне достижения мира на Украине позволило бы Москве и Вашингтону выйти на крупные экономические сделки, а также обеспечить геополитическую стабильность в мире. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, опубликованном по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Оба лидера согласились с тем, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», – сказано в заявлении.

Ранее 18 марта завершился телефонный разговор Путина и Трампа, он длился около 1,5 часов. Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин согласился и уже дал российским военным соответствующую команду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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