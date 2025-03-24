Трамп анонсировал скорое подписание договора по редкоземельным металлам с Киевом
Президент США Дональд Трамп сообщил, что договор с Украиной о редкоземельных материалах будет подписан в ближайшее время.
Трамп отметил, что министр финансов Скотт Бессент сообщил ему, что согласование соглашения по редкоземельным металлам «практически завершено».
«Они подпишут его в ближайшее время», – сказал он.
Когда Трампа спросили, будет ли соглашение подписано сегодня, он ответил: «Нет, мы подпишем его скоро».
Киев и Вашингтон уже некоторое время ведут переговоры о сотрудничестве в сфере добычи редкоземельных металлов на территории Украины. США рассматривают возможность получения доступа к этим ресурсам, но Украина хочет, чтобы договор включал гарантии безопасности.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал на переговоры с лидером США для подписания соглашения по добыче редкоземельных металлов. В итоге до самих переговоров не дошло, поскольку началась перепалка между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Зеленским, после чего президент Украины покинул Белый дом.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. США также согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности».