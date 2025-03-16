Уолтц: отказ Киева от территорий входит в план США по урегулированию конфликта
США включают в свой план урегулирования российско-украинского конфликта отказ Киева от территорий, находящихся под контролем России. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.
«Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах [добиваться возвращения территорий]? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами», – сказал он.
Журналистка ABC News Марта Раддац спросила у советника президента Дональда Трампа, входит ли в будущий план по урегулированию конфликта пункты о соглашении США и Украины по добыче редкоземельных металлов, отказ Киева от части территорий, а также отсутствие Украины в НАТО. Уолтц сообщил, что все это является частью переговоров.
Сейчас под контролем России находятся большая часть территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Западные страны и украинские власти допускают отказ Киева от территорий в будущем мирном соглашении с осени 2024 г. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».
13 марта Reuters сообщило, что Россия представила США список требований для заключения сделки по прекращению боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с Вашингтоном. В материале не указывалось, что именно Москва включила в этот список и готовы ли власти участвовать в мирных переговорах с Киевом до принятия заявленных требований. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение Reuters о передаче США списка требований по Украине.