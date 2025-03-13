Reuters: Россия представила США требования для заключения сделки по Украине
Россия представила США список требований для заключения сделки по прекращению боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с Вашингтоном, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Пока неизвестно, что именно Москва включила в этот список и готовы ли власти участвовать в мирных переговорах с Киевом до принятия заявленных требований. По словам собеседников агентства, российские и американские официальные лица обсуждали условия лично и онлайн в течение последних трех недель.
Источники Reuters охарактеризовали условия Кремля как широкие и схожие с теми требованиями, которые ранее предъявлялись им Украине, США и НАТО. В частности, они включали отказ Киева от членства в военном альянсе, соглашение о неразмещении иностранных войск на Украине и международное признание Крыма, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями.
Опрошенные агентством эксперты также отмечают, что требования России, скорее всего, направлены не только на формирование окончательного соглашения с Украиной, но и на то, чтобы стать основой для договоренностей с ее западными сторонниками.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины, президенты этих стран в них не участвовали. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля. Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что надеется поговорить с его российским коллегой Владимиром Путиным уже на этой неделе. Власти РФ ранее неоднократно говорили о необходимости долговременного перемирия, а не кратковременной паузы.