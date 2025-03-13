Reuters: Россия представила США требования для заключения сделки по Украине

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины, президенты этих стран в них не участвовали. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля. Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что надеется поговорить с его российским коллегой Владимиром Путиным уже на этой неделе. Власти РФ ранее неоднократно говорили о необходимости долговременного перемирия, а не кратковременной паузы.