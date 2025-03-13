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Песков не стал комментировать сообщение о передаче США требований по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение Reuters о передаче США списка требований по Украине. Он вновь повторил тезис про «огромное количество информации, которое не соответствует действительности».

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. <...> Ориентируйтесь на официальные заявления, на официальные источники», – заключил представитель Кремля.

Агентство сообщило 13 марта, что Россия представила США список требований для заключения сделки по прекращению боевых действий на Украине и перезагрузке отношений с Вашингтоном. В материале не указывалось, что именно Москва включила в этот список и готовы ли власти участвовать в мирных переговорах с Киевом до принятия заявленных требований. По словам собеседников агентства, российские и американские официальные лица обсуждали условия лично и онлайн в течение последних трех недель.

Источники Reuters охарактеризовали условия Кремля как широкие и схожие с теми требованиями, которые ранее предъявлялись им Украине, США и НАТО. В частности, они включали отказ Киева от членства в военном альянсе, соглашение о неразмещении иностранных войск на Украине и международное признание Крыма, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между делегациями США и Украины, президенты этих стран в них не участвовали. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля. Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам в Белом доме, что надеется поговорить с его российским коллегой Владимиром Путиным уже на этой неделе. Власти РФ ранее неоднократно говорили о необходимости долговременного перемирия, а не кратковременной паузы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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