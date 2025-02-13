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Песков: говорить об участии Европы в переговорах по Украине пока рано

Ведомости

О приглашении представителей стран Европы на переговоры по урегулированию украинского конфликта говорить пока рано. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, опыт минских соглашений при участии стран Евросоюза «весьма красноречив». Поэтому его будут учитывать при всех дальнейших шагах.

«Что касается участия Европы, опять же пока нет никакого формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно пока об этом говорить», – заявил Песков.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, пришли к выводу, что разрешить конфликт на Украине можно только путем мирных переговоров. Президент РФ также поддержал один из тезисов американского лидера о том, что наступило время, чтобы «наши страны работали вместе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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