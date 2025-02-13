Песков: говорить об участии Европы в переговорах по Украине пока рано

В ходе телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, пришли к выводу, что разрешить конфликт на Украине можно только путем мирных переговоров. Президент РФ также поддержал один из тезисов американского лидера о том, что наступило время, чтобы «наши страны работали вместе».