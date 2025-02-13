Песков: говорить об участии Европы в переговорах по Украине пока рано
О приглашении представителей стран Европы на переговоры по урегулированию украинского конфликта говорить пока рано. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, опыт минских соглашений при участии стран Евросоюза «весьма красноречив». Поэтому его будут учитывать при всех дальнейших шагах.
«Что касается участия Европы, опять же пока нет никакого формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно пока об этом говорить», – заявил Песков.
В ходе телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, пришли к выводу, что разрешить конфликт на Украине можно только путем мирных переговоров. Президент РФ также поддержал один из тезисов американского лидера о том, что наступило время, чтобы «наши страны работали вместе».