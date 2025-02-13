Песков: говорить об участниках переговоров по Украине еще рано
Пока невозможно говорить о том, какие страны будут участвовать в переговорах по Украине, субстантивных контактов на рабочем уровне еще не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, предполагается ли участие в Китая в обсуждениях.
«Пока о конфигурации сторон тоже ничего говорить невозможно, потому что, опять же, еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне. Была обозначена политическая воля глав государств, даны поручения. Но это произошло вчера вечером по Москве, а сегодня полдень следующего дня», – сказал представитель Кремля, отметив, что необходимо набраться терпения.
Песков добавил, что Китай является партнером России, два государства связаны «очень тесными многоплановыми отношениями», которые власти РФ намерены «всячески развивать».
«Мы очень дорожим отношениями нашего продвинутого привилегированного стратегического партнерства с КНР», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
12 февраля президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор – впервые с 2020 г. В ходе беседы Путин пригласил американского президента посетить Москву и выразил готовность принять в России должностных лиц США по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. После разговора с Путиным Трамп объявил, что по его поручению госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также спецпредставитель Стив Уиткофф возглавят переговоры по разрешению конфликта на Украине.