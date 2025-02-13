Песков: говорить об участниках переговоров по Украине еще рано

12 февраля президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор – впервые с 2020 г. В ходе беседы Путин пригласил американского президента посетить Москву и выразил готовность принять в России должностных лиц США по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. После разговора с Путиным Трамп объявил, что по его поручению госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также спецпредставитель Стив Уиткофф возглавят переговоры по разрешению конфликта на Украине.