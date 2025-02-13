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Песков: говорить об участниках переговоров по Украине еще рано

Ведомости

Пока невозможно говорить о том, какие страны будут участвовать в переговорах по Украине, субстантивных контактов на рабочем уровне еще не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, предполагается ли участие в Китая в обсуждениях.

«Пока о конфигурации сторон тоже ничего говорить невозможно, потому что, опять же, еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне. Была обозначена политическая воля глав государств, даны поручения. Но это произошло вчера вечером по Москве, а сегодня полдень следующего дня», – сказал представитель Кремля, отметив, что необходимо набраться терпения.

Песков добавил, что Китай является партнером России, два государства связаны «очень тесными многоплановыми отношениями», которые власти РФ намерены «всячески развивать».

«Мы очень дорожим отношениями нашего продвинутого привилегированного стратегического партнерства с КНР», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

12 февраля президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор – впервые с 2020 г. В ходе беседы Путин пригласил американского президента посетить Москву и выразил готовность принять в России должностных лиц США по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. После разговора с Путиным Трамп объявил, что по его поручению госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, а также спецпредставитель Стив Уиткофф возглавят переговоры по разрешению конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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