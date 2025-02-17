Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине

«Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» – сказал глава российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).