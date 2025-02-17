Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал участие Европы в переговорном процессе по Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
«Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» – сказал глава российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
17 февраля Джурич посетил Россию с рабочим визитом и провел переговоры с Лавровым. Как сообщал российский МИД, министры планировали обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, сотрудничество на торгово-экономическом треке».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил позитивную динамику стран Евросоюза (ЕС) в решении вопроса урегулирования конфликта на Украине.
В свою очередь премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Великобритания готова отправить своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности и содействия урегулированию конфликта.