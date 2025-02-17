Песков отметил позитивную динамику Европы в вопросе урегулирования на Украине

«Если буквально по состоянию на два месяца тому назад все в мире, за исключением России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля ожидания от Парижского саммита стран ЕС.