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Песков отметил позитивную динамику Европы в вопросе урегулирования на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил позитивную динамику стран Евросоюза (ЕС) в решении вопроса урегулирования конфликта на Украине.

«Если буквально по состоянию на два месяца тому назад все в мире, за исключением России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля ожидания от Парижского саммита стран ЕС.

В Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина 17 февраля вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования на Украине, сообщил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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