Песков отметил позитивную динамику Европы в вопросе урегулирования на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил позитивную динамику стран Евросоюза (ЕС) в решении вопроса урегулирования конфликта на Украине.
«Если буквально по состоянию на два месяца тому назад все в мире, за исключением России и дружественных нам стран, говорили о том, как во что бы то ни стало продолжать дальше войну, отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля ожидания от Парижского саммита стран ЕС.
В Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина 17 февраля вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования на Украине, сообщил Песков.