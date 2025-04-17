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/ Политика

РФ запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергообъектам

Ведомости

Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации Совета Безопасности ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины. Ожидается, что они пройдут без участия представителей Киева. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«[Консультации] начнутся ориентировочно в 16:30 по Нью-Йорку (23:30 по Москве), по итогам предусматривается наш выход к прессе», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский президент согласился и сразу дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. При этом украинская сторона считает, что мораторий начался с 25 марта, когда делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее 17 апреля, что новых указаний от Путина по действию моратория пока не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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