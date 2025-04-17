РФ запросила консультации Совбеза ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Россия запросила на 17 апреля закрытые консультации Совета Безопасности ООН об итогах моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины. Ожидается, что они пройдут без участия представителей Киева. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«[Консультации] начнутся ориентировочно в 16:30 по Нью-Йорку (23:30 по Москве), по итогам предусматривается наш выход к прессе», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский президент согласился и сразу дал военным соответствующую команду, сообщал тогда Кремль. При этом украинская сторона считает, что мораторий начался с 25 марта, когда делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее 17 апреля, что новых указаний от Путина по действию моратория пока не было.