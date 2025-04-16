ВСУ нанесли шесть ударов по российским энергообъектам за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли шесть ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Утром 15 апреля в результате обстрела со стороны украинских военных отключилась высоковольтная линия Красная Яруга в Белгородской области. Вследствие этого без электроснабжения оставались около 17 400 человек в Грайворонском районе региона.
На следующий день ВСУ атаковали трансформатор электроподстанции «Красная Яруга», сбросив на него боеприпас с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате без электроснабжения оставалось более 4600 точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района.
В Брянской области 15 апреля после удара ВСУ были зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции «Андрейковичи». Позже из-за обрыва проводов во время атаки украинских беспилотников произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в селе Подывотье Севского района.
В Курской области утром 15 апреля из-за обрыва провода в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии Камыши – Мурыновка – Кировская.
Кроме того, в ночь на 16 апреля в Херсонской области после атаки беспилотника ВСУ по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.
15 апреля Минобороны также сообщало о шести ударах по российским энергообъектам со стороны ВСУ – в Брянской и Курской областях.
18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.