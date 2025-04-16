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ВСУ нанесли шесть ударов по российским энергообъектам за сутки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли шесть ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Утром 15 апреля в результате обстрела со стороны украинских военных отключилась высоковольтная линия Красная Яруга в Белгородской области. Вследствие этого без электроснабжения оставались около 17 400 человек в Грайворонском районе региона.

На следующий день ВСУ атаковали трансформатор электроподстанции «Красная Яруга», сбросив на него боеприпас с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате без электроснабжения оставалось более 4600 точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района.

В Брянской области 15 апреля после удара ВСУ были зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции «Андрейковичи». Позже из-за обрыва проводов во время атаки украинских беспилотников произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в селе Подывотье Севского района.

В Курской области утром 15 апреля из-за обрыва провода в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии Камыши – Мурыновка – Кировская.

Кроме того, в ночь на 16 апреля в Херсонской области после атаки беспилотника ВСУ по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.

15 апреля Минобороны также сообщало о шести ударах по российским энергообъектам со стороны ВСУ – в Брянской и Курской областях.

18 марта в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент предложил Москве и Киеву на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал инициативу и дал соответствующую команду военным. Согласно сведениям российского Минобороны, Киев при этом даже на сутки не прекращал удары по энергообъектам РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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