По его словам, у властей Украины «не очень-то клеится» с США. В Кремле видят, что поведение представителей украинского руководства не совсем импонирует администрации президента США Дональда Трампа. Все больше стран, в том числе в Европе, указывают на во многом лживую позицию Киева по ряду вопросов, от которых зависит конфигурация регулировки.