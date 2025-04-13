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Песков назвал катастрофичными причины несоблюдения Украиной моратория на атаки

Ведомости

Украина или не может, или не хочет соблюдать мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре. И то, и другое катастрофично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, у властей Украины «не очень-то клеится» с США. В Кремле видят, что поведение представителей украинского руководства не совсем импонирует администрации президента США Дональда Трампа. Все больше стран, в том числе в Европе, указывают на во многом лживую позицию Киева по ряду вопросов, от которых зависит конфигурация регулировки.

«Чего только стоит временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта. Либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может – не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», – подчеркнул Песков.

С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.

13 апреля оборонное ведомство писало, что украинские силы продолжают односторонние атаки. По его данным, были зафиксированы две атаки ВСУ в Белгородской области. 11 апреля под обстрел попал энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». На следующее утро украинские военные атаковали подстанцию «Красная Яруга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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