Песков назвал катастрофичными причины несоблюдения Украиной моратория на атаки
Украина или не может, или не хочет соблюдать мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре. И то, и другое катастрофично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, у властей Украины «не очень-то клеится» с США. В Кремле видят, что поведение представителей украинского руководства не совсем импонирует администрации президента США Дональда Трампа. Все больше стран, в том числе в Европе, указывают на во многом лживую позицию Киева по ряду вопросов, от которых зависит конфигурация регулировки.
«Чего только стоит временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта. Либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может – не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», – подчеркнул Песков.
С предложением о 30-дневном прекращении атак на объекты энергетики 18 марта выступил Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский глава поддержал инициативу и дал соответствующую команду военнослужащим. Минобороны РФ при этом сообщает о продолжении атак со стороны Украины.
13 апреля оборонное ведомство писало, что украинские силы продолжают односторонние атаки. По его данным, были зафиксированы две атаки ВСУ в Белгородской области. 11 апреля под обстрел попал энергообъект «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». На следующее утро украинские военные атаковали подстанцию «Красная Яруга».