Захарова заявила, что Киев при нарушении перемирия бил американскими HIMARS

Она напомнила, что такие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не случайность, а закономерность». Киев, написала Захарова, также не соблюдал мораторий на удары по энергообъектам. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский «на него согласился», но «прицельно бил» по гражданской инфраструктуре.