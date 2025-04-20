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Захарова заявила, что Киев при нарушении перемирия бил американскими HIMARS

Режим прекращения огня между РФ и Украиной действует до полуночи
Ведомости

Украина не соблюдала пасхальное перемирие и продолжала удары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Так дипломат ответила на надежду госдепартамента США о продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи. 

«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», – заявила Захарова.

Она напомнила, что такие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не случайность, а закономерность». Киев, написала Захарова, также не соблюдал мораторий на удары по энергообъектам. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский «на него согласился», но «прицельно бил» по гражданской инфраструктуре. 

Вечером 20 апреля издание Reuters передало заявление госдепа о том, что в США бы поприветствовали продление режима прекращения огня между Россией и Украиной.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до полуночи 21 апреля и не давал команды по его продлению. По заявлению российского Минобороны, украинская сторона нарушила его сразу после объявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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