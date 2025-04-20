Захарова заявила, что Киев при нарушении перемирия бил американскими HIMARSРежим прекращения огня между РФ и Украиной действует до полуночи
Украина не соблюдала пасхальное перемирие и продолжала удары, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат ответила на надежду госдепартамента США о продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.
«Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», – заявила Захарова.
Она напомнила, что такие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не случайность, а закономерность». Киев, написала Захарова, также не соблюдал мораторий на удары по энергообъектам. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский «на него согласился», но «прицельно бил» по гражданской инфраструктуре.
Вечером 20 апреля издание Reuters передало заявление госдепа о том, что в США бы поприветствовали продление режима прекращения огня между Россией и Украиной.