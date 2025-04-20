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Песков: Путин не поручал продлевать пасхальное перемирие

Режим прекращения огня продлится с 19 по 21 апреля
Ведомости

Президент России Владимир Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия, оно истечет в 00:00 мск 21 апреля. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Иных команд не было», – уточнил представитель Кремля.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск в тот же день и продлится до полуночи 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что перемирие продемонстрирует, насколько искренней является готовность и способность Украины соблюдать договоренности и принимать участие в мирных переговорах.

В соответствии с решением президента России начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдал указания командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боев. На Украине пообещали соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально.

По данным Минобороны, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. При этом ночью украинские военные попытались атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. ВСУ также применили 48 беспилотников самолетного типа. Подразделения противника 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и осуществили 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в частности по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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