По данным Минобороны, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. При этом ночью украинские военные попытались атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. ВСУ также применили 48 беспилотников самолетного типа. Подразделения противника 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и осуществили 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в частности по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.