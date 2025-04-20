Песков: Путин не поручал продлевать пасхальное перемирие

Песков: Путин не поручал продлевать пасхальное перемириеРежим прекращения огня продлится с 19 по 21 апреля
Президент России Владимир Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия, оно истечет в 00:00 мск 21 апреля. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Иных команд не было», – уточнил представитель Кремля.
19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск в тот же день и продлится до полуночи 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что перемирие продемонстрирует, насколько искренней является готовность и способность Украины соблюдать договоренности и принимать участие в мирных переговорах.
В соответствии с решением президента России начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдал указания командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боев. На Украине пообещали соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально.
По данным Минобороны, все группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня и были на ранее занятых рубежах. При этом ночью украинские военные попытались атаковать позиции российских сил в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь ДНР. ВСУ также применили 48 беспилотников самолетного типа. Подразделения противника 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и осуществили 900 ударов БПЛА квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в частности по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.