СМИ: Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

Зеленский заявил также, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Киев не знает, что Россия «будет делать в эти даты», пояснил глава государства. Он не исключил, что российская сторона может совершить «поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинять в этом Украину. «Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ. А если вы это делаете, – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», – сказал Зеленский.