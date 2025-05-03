СМИ: Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии

СМИ: Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирииОн призвал иностранных лидеров не посещать Москву 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая, в Киеве настаивают на прекращении огня на 30 дней, пишет «Интерфакс-Украина».
Зеленский назвал инициативу Москвы о перемирии с 7 по 9 мая «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции», пишет агентство. По его словам, Киев вместо этого призывает заключить перемирие на 30 дней согласно предложенной США стратегии, и Украина «идет по ней».
«С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», – сказал украинский президент журналистам.
Зеленский заявил также, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Киев не знает, что Россия «будет делать в эти даты», пояснил глава государства. Он не исключил, что российская сторона может совершить «поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинять в этом Украину. «Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ. А если вы это делаете, – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», – сказал Зеленский.
28 апреля Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая. Кремль отметил, что в случае нарушений российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ». 30 апреля министр иностранных дел страны Андрей Сибига сообщил, что Киев готов заключить перемирие на 60 или 90 дней, если на это согласится российская сторона. До этого Зеленский говорил, что Киев согласился на перемирие сроком на 30 дней, которое предлагали Соединенные Штаты.