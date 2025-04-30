Украина заявила о готовности заключить перемирие на 90 дней
Украина готова заключить перемирие на 90 дней, заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.
«Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы», – говорится в сообщении МИД Украины.
29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова вступать в прямой диалог без предварительных условий. При этом РФ также объявила перемирие – на три дня, с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая.
После этого в Белом доме выступили с заявлением, что президент США Дональд Трамп стремится к установлению постоянного прекращения огня на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп испытывает растущее недовольство действиями лидеров обеих сторон.