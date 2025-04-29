Лавров заявил о готовности к переговорам по Украине без предварительных условий

Лавров 27 апреля заявил, что Москва готова искать баланс интересов в переговорах по вопросам Украины и отношений с Вашингтоном. При этом украинская и европейская стороны намерены достичь соглашения, предполагающего усиление и победу Украины. По его версии, это не соответствует целям Трампа.