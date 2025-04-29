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Лавров заявил о готовности к переговорам по Украине без предварительных условий

Ведомости

Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.

«Наше предложение, которое президент [РФ Владимир] Путин озвучил, – это начало прямых переговоров без предварительных условий», – сказал он.

Лавров при этом уточнил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей военной поддержки Киева. Предположительно, министр имеет в виду 30-дневное перемирие, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским, а ранее – американским лидером Дональдом Трампом.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Кремль выразил надежду, что Киев поддержит эту инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Москвы.

Лавров 27 апреля заявил, что Москва готова искать баланс интересов в переговорах по вопросам Украины и отношений с Вашингтоном. При этом украинская и европейская стороны намерены достичь соглашения, предполагающего усиление и победу Украины. По его версии, это не соответствует целям Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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