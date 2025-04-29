Лавров заявил о готовности к переговорам по Украине без предварительных условий
Москва готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.
«Наше предложение, которое президент [РФ Владимир] Путин озвучил, – это начало прямых переговоров без предварительных условий», – сказал он.
Лавров при этом уточнил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей военной поддержки Киева. Предположительно, министр имеет в виду 30-дневное перемирие, предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским, а ранее – американским лидером Дональдом Трампом.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Кремль выразил надежду, что Киев поддержит эту инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Москвы.
Лавров 27 апреля заявил, что Москва готова искать баланс интересов в переговорах по вопросам Украины и отношений с Вашингтоном. При этом украинская и европейская стороны намерены достичь соглашения, предполагающего усиление и победу Украины. По его версии, это не соответствует целям Трампа.