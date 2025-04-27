Лавров заявил о готовности искать баланс интересов в переговорах по Украине

Лавров заявил о готовности искать баланс интересов в переговорах по УкраинеТаким образом глава МИД РФ ответил на вопрос о возможности компромиссов
Москва готова искать баланс интересов в переговорах по вопросам Украины и отношений с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. Стенограмма опубликована на сайте российского МИДа.
Журналистка CBS сказала министру, что в рамках интервью он не указал на возможность уступок по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта. Лавров в ответ заявил, что это неверное утверждение.
«Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов. Если это не то, что ваша телекомпания считает готовностью к переговорам, то я не знаю, как мне быть еще менее красноречивым, пытаясь отвечать кратко», – добавил он. Лавров при этом не стал раскрывать детали проходящих сейчас переговоров.
Украинская и европейская стороны намерены достичь соглашения, предполагающего усиление и победу Украины. Лавров считает, что это не тот путь, которого хочет президент США Дональд Трамп, но это «то, что европейцы вместе с Владимиром Зеленским хотят сделать из [его] инициативы». Лавров вновь обвинил Киев, Брюссель и администрации демократа Джо Байдена в нарушении прошлых соглашений.
В том же интервью министр сообщил, что РФ не получала от США предложений по отмене санкций. Вместе с тем Вашингтон заинтересован в совместном ведении бизнеса. Американская сторона сейчас лучше понимает позицию России и причину происходящего, продолжил он: «Он [госсекретарь США Марко Рубио] сказал, что во времена администрации Байдена никто в Вашингтоне и пальцем не пошевелил, чтобы сделать то же самое и попытаться понять Россию».
Лавров сообщил, что администрация республиканца Трампа «заинтересована в поиске честного баланса интересов». Это возможно через проходящие российско-американские встречи, добавил министр.
25 апреля Трамп в интервью журналу Time обвинил Киев в развязывании конфликта. По его словам, причиной российской спецоперации стали планы Украины по вступлению в НАТО. До этого Трамп заявлял, что слова Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым российским, «крайне вредны для переговоров». 22 марта Зеленский сообщил, что Украина не согласится ни на какое соглашение, признающее законный контроль Москвы над Крымом.
Летом 2024 г. президент РФ Владимир Путин озвучил условия завершения российско-украинского конфликта. Согласно им, четыре подконтрольных РФ украинских региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – следует признать частью России.
Сейчас неизвестно, изменились ли эти условия после сообщений о намерении признать российской территорией только Крым. Говоря о мирном плане Трампа, который может включать в себя признание Крыма российской территорией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что работа по этому вопросу продолжается. Лавров в интервью CBS уточнил, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории и президент Трамп «это понимает».