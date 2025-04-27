Лавров заявил о готовности искать баланс интересов в переговорах по Украине

«Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов. Если это не то, что ваша телекомпания считает готовностью к переговорам, то я не знаю, как мне быть еще менее красноречивым, пытаясь отвечать кратко», – добавил он. Лавров при этом не стал раскрывать детали проходящих сейчас переговоров.