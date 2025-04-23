Трамп: Зеленский вредит мирным переговорам

«Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, заявляя: «Украина никогда не признает законным оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Это заявление крайне вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», – написал Трамп в своей сети Truth Social.