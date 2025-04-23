Трамп: Зеленский вредит мирным переговорам

Трамп: Зеленский вредит мирным переговорамОн заявил, что у украинского президента «нет карт на руках»
Президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он своими «провокационными» заявлениями наносит вред мирным переговорам.
«Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, заявляя: «Украина никогда не признает законным оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Это заявление крайне вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президентстве Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
Трамп также отметил, что еще до того, как Крым вошел в состав России, в этом регионе находились крупные базы российских подводных лодок.
«Именно такие провокационные заявления, как у Зеленского, делают урегулирование этого конфликта столь трудным, – заявил Трамп. – Ему нечем гордиться! Ситуация для Украины крайне тяжелая – у него есть выбор: либо заключить мир, либо продолжать его еще три года, рискуя потерять всю страну».
Трамп добавил, что он не имеет никакого отношения к России, а просто хочет спасти тысячи людей.
«Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого «нет карт на руках», должен, наконец, это понять и завершить процесс», – написал американский президент.
The Washington Post сообщила 22 апреля, что США могут предложить на переговорах с Украиной и ЕС 23 апреля признать Крым российским. Зеленский, отвечая на сообщения, заявил, что Киев не признает территорию полуострова российской.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто на текущей неделе. Он высказался после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
Днем 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию продолжаются, но вокруг этого процесса «очень много нюансов».