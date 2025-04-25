Уиткофф говорил с Путиным о диалоге с Киевом на фоне «войны мирных планов»Главные противоречия – признание Крыма за Россией де-юре, новых регионов де-факто и санкции
В пятницу, 25 апреля в Москву уже в четвертый раз прибыл спецпосланник президента США по ближневосточному урегулированию Стив Уиткофф, который выполняет роль американского переговорщика с Россией для прекращения огня и урегулирования конфликта с Украиной. Начало переговоров Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным подтвердила днем пресс-служба Кремля, также опубликовав соответствующее видео.
Кроме главы государства, с российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, Уиткофф и Путин три часа обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. Ушаков назвал встречу «конструктивной».
«Война мирных планов»
Встрече Уиткоффа с Путиным, Ушаковым и Дмитриевым предшествовал ряд заявлений зарубежных и отечественных официальных лиц, а также «утечек» в СМИ о предлагаемых и обсуждаемых США, Европой и другими вовлеченными сторонами параметрах возможного урегулирования конфликта на Украине. Агентство Reuters днем 23 апреля со ссылкой на источники опубликовало два плана. Американский, якобы предложенный Уиткоффом европейцам в Париже 17 апреля, а европейско-украинский, в свою очередь, продемонстрированный американцам в Лондоне на встрече 23 апреля. Планы имеют ряд противоречий.
Так, проект США ориентирован на быструю заморозку конфликта и предполагает серьезные уступки России по вопросам территорий, членства Украины в НАТО и снятия санкций. Он не содержит четких гарантий безопасности для Киева и конкретных предложений по поддержанию прочного мира. План Украины и Европы подразумевает более четкие гарантии и ставит более жесткие условия снятия санкций с России.
США предлагают постоянное прекращение огня с немедленным началом технических переговоров. Украина и ЕС уточняют, что прекращение огня должно быть полным и безусловным на суше, в воздухе и на море, а также включать и обмен военнопленными по формуле «всех на всех», возврат перемещенных гражданских лиц, включая украинских несовершеннолетних.
Ключевые противоречия развернулись по территориальным вопросам. США предлагают юридически признать Крым частью России, который Москва считает своей неотъемлемой территорией после референдума марта 2014 г., а подконтрольные территории Херсонской, Запорожской областей и Донбасса, включенные в состав России после референдума сентября 2022 г. – фактически. Кроме того, в опубликованном днем 25 апреля интервью Time президент США Дональд Трамп уже открыто заявил, что Крым «останется в составе России», а Украина «никогда не вступит в НАТО» в рамках соглашения по урегулированию конфликта. При этом и Европа, и США откладывают территориальные обсуждения до прекращения огня и отказываются признавать контроль России над соответствующими территориями.
«Надежные гарантии безопасности», на наличии которых настаивает Европа и Украина, в плане США прописаны без подробностей и обеспечиваются «группой европейских государств и желающих неевропейских стран». Согласно «плану Уиткоффа», Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО, но может продолжить путь в ЕС. Контрпредложение Украины и Европы предусматривает надежные гарантии от США, включая соглашение, похожее на ст. 5 НАТО о коллективной обороне и отсутствие ограничений для ВСУ, включая размещение иностранных войск на территории Украины.
Наконец, США предлагают без дополнительных условий снять с России все санкции, введенные с 2014 г. Москва и Вашингтон возобновят сотрудничество в энергетике и промышленности. Украине обещают финансовую компенсацию без указания источника средств. Европа и Украина допускают постепенное снятие санкций после достижения устойчивого мира, оставляя право ввести санкции повторно при нарушениях. Источником компенсации для Украины называются замороженные с 2022 г. активы России.
Публикации двух вариантов «мирных планов» предшествовало интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому каналу CBS News. Лавров назвал Трампа «единственным лидером на Земле», кто признает необходимость устранить коренные причины конфликта. Говоря конкретно о предложениях США, Лавров отметил, что Москва готова к достижению сделки по Украине с Вашингтоном и «мы движемся в правильном направлении», но «есть определенные детали, которые следует доработать». «Мы заняты именно этим процессом», – сказал Лавров.
Что это значит
Признание Крыма за Москвой – это «пряник» от Трампа для Путина в целях стимулирования переговорного процесса, и, как стало понятно, американский президент считает российский взгляд во многом более реалистичным, отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. О «понимании» Москвы говорил ранее и госсекретарь США Марко Рубио.
Но для Евросоюза противостояние Трампу стало делом принципа, в некоторых случаях это не просто политические разногласия, но также идеологические, добавляет Кошкин. Он отмечает, что главные игроки в Европе – Франция и Великобритания – разделяют либеральные и прогрессистские ценности, тогда как президент-республиканец проповедует популизм правого толка.
Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Павел Тимофеев замечает, что для европейцев кажется, что вопрос потенциального юридического признания Крыма американцами создаст опасный прецедент. По словам Тимофеева, в Европе опасаются окончательного обрушения хельсинкских принципов 1975 г. (заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе декларировал, в частности, нерушимость границ европейских стран. – «Ведомости») и появления предпосылок для силового передела границ в Европе.
«Кроме того, это будет означать, что вся политика ЕС по поддержке Украины с 2014 г. пойдет прахом, что ударит по авторитету ЕС и его стран-членов. И в государствах, находящихся между ЕС и Россией, это усилит позиции пророссийских сил или, как минимум, евроскептиков», – добавил эксперт.
Не следует списывать со счетов опасения ЕС по поводу перекройки границ в регионе, согласен Кошкин. По его словам, в понимании европейцев это дает России карт-бланш на аналогичные действия в будущем. Наконец, по словам Тимофеева, признание Крыма США – это «второе издание» ситуации с признанием независимости Косово в 2008 г., угрожающее дополнительным углублением раскола внутри ЕС. Тогда суверенитет Приштины часть стран Европы признала, а часть – до сих пор не признает, опасаясь сепаратизма в своих собственных странах, например, Испания.
Эксперт добавляет, что вопрос снятия санкций с России, в особенности тех, что были наложены еще в 2014 г. и до 2022 г., «не менее сложный» и, учитывая намеки на возможность признания Крыма российским со стороны США, будет непременно привязан к территориально-юридическим вопросам.
Фактор кризиса доверия ЕС в отношении США также играет свою роль, добавляет Кошкин. По его словам, официальный Брюссель считает недопустимым принимать за чистую монету заявления Путина, не верит российскому руководству и усматривает в действиях, как им кажется, «пророссийского» Трампа, «тактическую ошибку». «Поэтому Европа пытается минимизировать последствия от действий американского президента за счет частичного саботирования переговорного процесса с Москвой. По сути, Европа пытается добиться от Вашингтона усилия давления на Кремль», – считает Кошкин. По его мнению, в данных условиях повышается вероятность того, что нетерпеливому Трампу наскучит впустую играть в миротворца и он скинет этот «актив» из-за отсутствия прогресса.
«Другой вопрос – на этот процесс уже было потрачено много дипломатических сил и ресурсов. Будет ли готов Трамп тем самым признать собственный провал – останется интригой», – говорит Кошкин.