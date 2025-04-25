Уиткофф говорил с Путиным о диалоге с Киевом на фоне «войны мирных планов»

Ключевые противоречия развернулись по территориальным вопросам. США предлагают юридически признать Крым частью России, который Москва считает своей неотъемлемой территорией после референдума марта 2014 г., а подконтрольные территории Херсонской, Запорожской областей и Донбасса, включенные в состав России после референдума сентября 2022 г. – фактически. Кроме того, в опубликованном днем 25 апреля интервью Time президент США Дональд Трамп уже открыто заявил, что Крым «останется в составе России», а Украина «никогда не вступит в НАТО» в рамках соглашения по урегулированию конфликта. При этом и Европа, и США откладывают территориальные обсуждения до прекращения огня и отказываются признавать контроль России над соответствующими территориями.