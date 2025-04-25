Переговоры Путина и Уиткоффа завершились спустя три часа

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились спустя три часаВо встрече также приняли участие Дмитриев и Ушаков
Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Кремле завершились спустя три часа. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Ушаков уточнил, что беседа Путина и Уиткоффа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов. По его словам, в ходе встречи обсуждалась, в частности, возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.
«В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и США, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», – отметил Ушаков.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X по итогам переговоров в Кремле написал: «добиваемся прогресса».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину подтвердил, что визит Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией, поскольку он приезжает с посланиями от президента США Дональда Трампа и уезжает с ответными сообщениями от Путина. Песков пояснил, что в личной беседе проще изложить нюансы и это хорошая возможность довести до американской стороны позицию России.
Встреча Путина и Уиткоффа началась в 14:30 мск. В переговорах также принимали участие Дмитриев и Ушаков. Это четвертый визит Уиткоффа в Россию за последние три месяца и третья встреча спецпосланника президента США и Путина.
В прошлую встречу в Санкт-Петербурге Уиткофф и Путин обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине. Тогда президент России попросил США обеспечить постоянный мир.
18 апреля Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если одна из сторон конфликта будет намеренно затруднять переговоры. 22 апреля президент США рассказал, что у него есть свои временные рамки по урегулированию конфликта, по истечении крайнего срока он пересмотрит позицию по этому вопросу. Одновременно с этим Трамп считает, что есть хороший шанс на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.
По данным New York Post, Трамп может представить свой мирный план по урегулированию на Украине в течение трех дней. Источник газеты в американской администрации уточнил, что план может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Кроме того, обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих контингентов на Украине. По его мнению, это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.