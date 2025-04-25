Переговоры Путина и Уиткоффа завершились спустя три часа

По данным New York Post, Трамп может представить свой мирный план по урегулированию на Украине в течение трех дней. Источник газеты в американской администрации уточнил, что план может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Кроме того, обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих контингентов на Украине. По его мнению, это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.