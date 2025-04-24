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В Кремле считают неприемлемым размещение миротворцев на Украине

Это несет в себе критическую опасность для Европы и мира, заявил Песков
Ведомости

В Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины, поскольку это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он подтвердил слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что ввод миротворцев может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем к третьей мировой войне.

Шойгу также заявил, что в ноябре 2024 г. в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были внесены изменения, согласно которым Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия.

Говоря о том, как к этому заявлению отнеслись в Кремле, Песков подчеркнул, что Совбез является частью администрации РФ. Он подтвердил, что в доктрине действительно прописана эта информация.

Мирный план президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.

Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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