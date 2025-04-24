В Кремле считают неприемлемым размещение миротворцев на Украине

В Кремле считают неприемлемым размещение миротворцев на УкраинеЭто несет в себе критическую опасность для Европы и мира, заявил Песков
В Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины, поскольку это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Таким образом он подтвердил слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о том, что ввод миротворцев может привести к прямому столкновению Москвы с НАТО и в дальнейшем к третьей мировой войне.
Шойгу также заявил, что в ноябре 2024 г. в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были внесены изменения, согласно которым Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия.
Говоря о том, как к этому заявлению отнеслись в Кремле, Песков подчеркнул, что Совбез является частью администрации РФ. Он подтвердил, что в доктрине действительно прописана эта информация.
Мирный план президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.
Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.