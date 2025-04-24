Дипломатический источник рассказал об отношении ЕС к Крыму, миротворцам и санкциям

В вопросе же долговременного поддержания мира, а точнее – европейских гарантий безопасности, в ЕС считают, что Украина должна быть способна защитить свою территорию. «Она может сделать это сама, своей собственной армией, но при этом иметь возможность обратиться за военной помощью к третьей стороне в случае угрозы. Это не противоречит международному праву и Уставу ООН. И это уже гарантии безопасности от стран Европы. Гарантии обороны, а не наступательные военные союзы», – пояснил источник.