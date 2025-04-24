Дипломатический источник рассказал об отношении ЕС к Крыму, миротворцам и санкциям

Дипломатический источник рассказал об отношении ЕС к Крыму, миротворцам и санкциямПо его словам, необходим консенсус по поводу принадлежности территорий
Страны ЕС, включая Францию, считают необходимым достижение консенсуса в вопросе признания принадлежности Крыма и других территорий. Об этом сообщил «Ведомостям» европейский дипломатический источник. Так он прокомментировал информацию источника газеты The Washington Post (WP), согласно которой в Вашингтоне раздражены тем, что Украина не желает принять признание США суверенитета России над Крымом, а предпочитает вместо этого обсуждать долгосрочное прекращение огня. Ранее в материале The Wall Street Journal (WSJ) от 21 апреля были перечислены условия мирного урегулирования, позицию Киева по которым якобы ждут в Вашингтоне. Среди них названо признание Крыма российским со стороны США.
Дипломатический источник «Ведомостей» заявил, что позиция ЕС (и в первую очередь Франции, как наиболее активной среди европейских стран в теме урегулирования) заключается в том, что «любые вопросы признания территорий должны решаться консенсусом между противоборствующими сторонами – Россией и Украиной». Кроме того, они должны быть «авторизованы третьей стороной», считает собеседник. Сравнивая эту гипотетическую ситуацию с признанием Голанских высот США в 2019 г., во время первого срока президента Дональда Трампа, как территории Израиля, источник «Ведомостей» напомнил, что «ни Франция, ни какие-либо иные европейские страны не признают такого статуса за ними».
Российские официальные лица, включая представителей Кремля, неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма, в 2014 г. включенного в состав России, решенный и более не обсуждается. Крым, как и ДНР, ЛНР, Херсонская, а также Запорожская области (с 2022 г.) по Конституции являются частью РФ.
Вопрос о миротворцах
Кроме того, европейский дипломатический источник пояснил «Ведомостям» позицию стран ЕС в вопросе европейских миротворцев, в частности посылки на Украину контингентов военнослужащих из Франции и Великобритании. Он отметил, что в последнее время в понимании этой проблемы есть «определенная путаница».
«Во-первых, если касаться ситуации с режимом прекращения огня, здесь имеется в виду контингент наблюдателей, военизированной мониторинговой миссии, тех, кто будет следить за перемирием и режимом его поддержания, а также выступать в качестве необходимого арбитра в случае возникновения проблем. И здесь речи не идет о боевых действиях, боевых частях – это наблюдатели», – сказал дипломат.
В вопросе же долговременного поддержания мира, а точнее – европейских гарантий безопасности, в ЕС считают, что Украина должна быть способна защитить свою территорию. «Она может сделать это сама, своей собственной армией, но при этом иметь возможность обратиться за военной помощью к третьей стороне в случае угрозы. Это не противоречит международному праву и Уставу ООН. И это уже гарантии безопасности от стран Европы. Гарантии обороны, а не наступательные военные союзы», – пояснил источник.
«Ведомости» направили запрос официальному представителю МИД России об оценке ЕС вопроса признания Крыма со стороны США, а также о европейских миротворцах на Украине.
Вопрос о санкциях
Что касается в целом элемента плана США, пункты которого просочились в СМИ, то пока это только идеи США, добавил европейский дипломат «Ведомостям». «Что касается вопроса санкций – то, с одной стороны, вопросы снятия и облегчения их для России могут приниматься США и ЕС независимо друг от друга, но, учитывая взаимозависимость американской и европейской экономик, неизбежно такие решения придется принимать с оглядкой друг на друга», – заключил он.
Ранее в среду, 23 апреля, в Лондоне состоялась встреча представителей европейских стран по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Ожидалось, что встреча станет продолжением диалога, начатого на прошлой неделе в Париже, и в ней должен был принять участие спецпредставитель США по Украине Кит Келлог. Келлог должен был представлять американскую позицию по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. Но в итоге переговоры в Лондоне прошли без представителей Вашингтона.
За день до назначенных переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече. О его решении стало известно после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не признает контроль Москвы над Крымом. Позже ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили переговоры. Вместо запланированной встречи состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
Позже 23 апреля госсекретарь США Рубио в интервью Financial Times выразил сомнение, что договоренности по Украине будут достигнуты на этой неделе, подчеркнув, что сохраняется надежда на быстрый прогресс. В интервью порталу The Free Press в тот же день Рубио заявил, что США стали лучше понимать позицию России, потому что «действительно поговорили с ними после трех лет молчания».
При этом 20 апреля, во время действия объявленного Россией и в целом принятого Украиной 30-часового «пасхального перемирия», президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе, а также подчеркнул невозможность вытеснить Россию на позиции до 2014 г.
А уже вечером 23 апреля по Москве Трамп в своей соцсети Truth Social заметил, что заявления Зеленского о Крыме затрудняют урегулирование конфликта и у украинского президента «может быть мир или он может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», так как ситуация для Украины «тяжелая».