Готовы ли Москва и Киев принять предполагаемый мирный план Трампа

Готовы ли Москва и Киев принять предполагаемый мирный план ТрампаКамнем преткновения могут оказаться иностранные военные силы на Украине
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время раскроет план по урегулированию украинского конфликта, который, возможно, предусматривает размещение европейских армий на территории Украины после достижения перемирия между Москвой и Киевом, рассказал New York Post (NYP) высокопоставленный представитель Белого дома. «Самое сложное – как будут представлены силы безопасности. Мы называем это «силами обеспечения устойчивости». Это часть гарантий безопасности, которые украинцы хотят получить, и мы надеемся, что они их получат», – добавил собеседник издания.
По данным NYP, авторы плана еще допускают формирование «совместной комиссии» за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения, куда вошли бы российские, украинские военные и представители третьих стран, не входящих в НАТО. В эту миротворческую миссию также могут войти и США, но исключительно только в качестве «финансовой силы», а не военной, сказал собеседник газеты.
Потенциально в проект американского урегулирования украинского кризиса могут также войти пункты о признании Крыма частью России, отказ от вступления Украины в НАТО, а также о присвоении зоне вокруг Запорожской АЭС статуса нейтральной территории, писала 20 апреля The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, этот документ был представлен украинской стороне во время встречи представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии в Париже 17 апреля. И если позиции США, стран Европы и Украины будут согласованы, то этот план будет передан Москве, добавили источники WSJ.
Позже источник NYP сообщил, что украинская сторона в переговорах с американцами была больше обеспокоена «территориальной» частью соглашения. По его словам, Киев потенциально «готов отказаться от 20% своей территории», но при условии, если контроль этих земель Россией будет признан де-факто, а не де-юре. Тем не менее условия соглашения о перемирии еще не утверждены окончательно, так как Россия и Украина обсуждают американское предложение по отдельности, пишет NYP.
Ранее по итогам переговоров с европейскими партнерами в Париже 18 апреля госсекретарь Марко Рубио предупредил, что Вашингтон прекратит посредничество по урегулированию российско-украинского конфликта, если американская сторона в ближайшее время не увидит позитивных изменений на этом направлении. В тот же день Трамп подтвердил это утверждение, а через пару дней на своей странице Truth Social выразил надежду, что Москва и Киев смогут договориться в очень скором времени, после чего обе страны «будут вести крупный бизнес с США» и «заработают состояние».
Вероятно, американская сторона представит российским властям детали своего мирного соглашения во время посещения спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа Москвы. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Уиткофф посетит Москву на этой неделе.
Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил о готовности пойти на «разумные компромиссы» для урегулирования украинского кризиса, но не на «уступки и размены». В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский в начале апреля исключил признание Киевом потерянных территорий российскими, но допустил возможность компромисса, который позволил бы со временем вернуть эти земли дипломатическим путем.
Москва вряд ли согласится на развертывание европейских войск в зоне конфликта, полагает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. По его словам, такая перспектива привела бы к откату российско-украинского кризиса к состоянию соглашения «Минск-2», а накачка Киева оружием продолжилась бы. При этом эксперт не исключил вероятность размещения на линии соприкосновения европейцев в составе миротворческого контингента ООН. «Больше всего в присутствии европейских армий на Украине заинтересованы США с точки зрения защиты чужими руками своих инвестиций и инфраструктурных объектов», – добавил политолог.
Размещение европейских солдат на территории Украины неприемлемо для российской стороны, соглашается научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эта инициатива в большей мере отвечает интересам США, так как позволяет им сократить расходы на Украину и переложить это бремя на европейцев, замечает эксперт: «Москва последовательно возражает против этого плана, так как размещение войск НАТО на Украине – первопричина конфликта. Наиболее предпочтительным вариантом для России стало бы создание миротворческих сил и совместной комиссии с участием российских, украинских и других представителей. Теоретически третьей стороной могут стать представители ШОС или БРИКС».
Но даже при таком раскладе реализация мирного процесса будет хрупкой, так как, по мнению Сокольщика, она не исключает постоянных провокаций со стороны как Украины, так и европейских государств.