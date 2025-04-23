Готовы ли Москва и Киев принять предполагаемый мирный план Трампа

Ранее по итогам переговоров с европейскими партнерами в Париже 18 апреля госсекретарь Марко Рубио предупредил, что Вашингтон прекратит посредничество по урегулированию российско-украинского конфликта, если американская сторона в ближайшее время не увидит позитивных изменений на этом направлении. В тот же день Трамп подтвердил это утверждение, а через пару дней на своей странице Truth Social выразил надежду, что Москва и Киев смогут договориться в очень скором времени, после чего обе страны «будут вести крупный бизнес с США» и «заработают состояние».