Спецпосланник президента США Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе

Спецпосланник президента США Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделеЗа последние месяцы он приезжал в Россию три раза
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф намерен на этой неделе посетить Москву. Это следует из ответа помощника главы российского государства Юрия Ушакова на соответствующий вопрос журналистов.
Уиткофф посещал Россию трижды за последние три месяца. В ходе последнего визита 11 апреля его переговоры с президентом страны Владимиром Путиным продлились 4,5 часа. На встрече в Санкт-Петербурге в закрытом формате обсуждался вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.
После этого, 17 апреля, американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и Уиткоффом посетила Париж. Там с европейскими коллегами они также обсуждали переговоры по решению конфликта. Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что США готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не в случае отсутствия прогресса, передавало агентство Reuters. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что определенный прогресс в урегулировании все же есть и он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам. Кроме того, 19 апреля Путин почти на сутки объявил пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения.
21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней планирует представить свой мирный план по решению этого конфликта. Газета New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.
В понедельник украинский президент Владимир Зеленский также анонсировал новый раунд переговоров с США в Лондоне, который должен состояться 23 апреля. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что на предыдущей встрече 17 апреля Вашингтон представил предварительные предложения по урегулированию. Среди них – отказ от обсуждения членства Украины в НАТО и ослабление антироссийских санкций. План США также подразумевает заморозку линии фронта и оставление занятых российскими войсками территорий под контролем Москвы. Ожидается, что обсуждение этих планов продолжится в Великобритании, пишет агентство. Как сообщала газета The Wall Street Journal, после встречи в Лондоне с украинской и европейской делегациями Уиткофф отправится в Москву и проинформирует Путина о ее результатах.