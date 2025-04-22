Спецпосланник президента США Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе

После этого, 17 апреля, американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и Уиткоффом посетила Париж. Там с европейскими коллегами они также обсуждали переговоры по решению конфликта. Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что США готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не в случае отсутствия прогресса, передавало агентство Reuters. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что определенный прогресс в урегулировании все же есть и он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам. Кроме того, 19 апреля Путин почти на сутки объявил пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения.