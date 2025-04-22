Трамп представит свой план по Украине в течение трех дней

Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. Они могут быть организованы в виде «совместной комиссии», состоящей из представителей России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Задачей этой стороны будет наблюдение за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны конфликта выполняют свои обязательства.