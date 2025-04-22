Трамп представит свой план по Украине в течение трех дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней, сообщает газета The New York Post.
Источник в администрации президента США сообщил изданию, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.
Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. Они могут быть организованы в виде «совместной комиссии», состоящей из представителей России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Задачей этой стороны будет наблюдение за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны конфликта выполняют свои обязательства.
По информации источника The New York Post, США также могут быть вовлечены в формирование миротворческого контингента, но не в качестве «военной силы на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».
18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участие в мирном процессе по Украине, если одна из сторон конфликта будет намеренно затруднять переговоры. Но 21 апреля американский лидер заявил, что существует высокая вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе.