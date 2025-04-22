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Трамп представит свой план по Украине в течение трех дней

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует представить свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в течение трех дней, сообщает газета The New York Post.

Источник в администрации президента США сообщил изданию, что план может включать размещение европейских миротворцев на территории Украины.

Также обсуждается возможность создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. Они могут быть организованы в виде «совместной комиссии», состоящей из представителей России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО. Задачей этой стороны будет наблюдение за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны конфликта выполняют свои обязательства.

По информации источника The New York Post, США также могут быть вовлечены в формирование миротворческого контингента, но не в качестве «военной силы на местах, а как денежная сила, вместе с третьей стороной».

18 апреля Трамп предупредил, что США прекратят участие в мирном процессе по Украине, если одна из сторон конфликта будет намеренно затруднять переговоры. Но 21 апреля американский лидер заявил, что существует высокая вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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