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/ Политика

Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

Он отметил стремление Москвы и Киева завершить конфликт и считает, что есть хорошие шансы
Людмила Чернова
Ben Curtis / AP
Ben Curtis / AP

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон прекратит участие в мирном процессе по Украине, если какая-либо из сторон конфликта будет затруднять переговоры.

«Мы собираемся остановить это, желательно прямо сейчас. Если по какой-то причине одна из сторон сильно усложнит процесс, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто откажемся участвовать. Но, надеюсь, до этого не дойдет», – сказал Трамп журналистам.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.

«Марко [Рубио] прав, говоря об этом, – мы хотим, чтобы все закончилось. Подумайте: каждый день погибают люди, пока они играют в свои игры. Так что мы не собираемся это терпеть. Посмотрим, я думаю, у нас хорошие шансы решить проблему», – добавил Трамп.

На уточняющий вопрос, готов ли он полностью отказаться от этих усилий и переговоров, Трамп заявил: «Я не хочу сейчас так говорить, но мы хотим увидеть окончание конфликта».

«Мы хотим, чтобы это остановилось. Надеюсь, этого не потребуется. Мы скоро узнаем, если все-таки потребуется, но надеюсь, что нет», – сказал он.

Трамп подчеркнул, что видит желание обеих сторон конфликта закончить его.

«Вся моя жизнь – это одно большое переговорное искусство. Я знаю, когда нами играют, а когда нет. Я должен увидеть искреннее стремление закончить конфликт, – сказал американский президент, когда его спросили, что он хочет увидеть от обеих сторон, чтобы переговоры продолжались. – И мне кажется, я это вижу. Думаю, я вижу энтузиазм с обеих сторон».

На вопрос, считает ли он, что Россия им играет, Трамп резко ответил: «Нет, никто мной не играет. Я пытаюсь помочь». «Никто никем не играет. Мы посмотрим, сможем ли мы это завершить. Я думаю, у нас действительно хорошие шансы, и все подходит к критической точке», – добавил он.

Трампа также спросили, продолжит ли Вашингтон поддерживать Украину, если США все-таки отойдут в сторону.

«Я не хочу сейчас это обсуждать, потому что думаю, что мы все-таки добьемся результата», – сказал он.

17 апреля Трамп заявил, что ждет от России ответа на предложение о прекращении огня на Украине в течение недели. «Мы должны получить от них ответ на этой неделе, совсем скоро, на самом деле. Тогда и увидим», – сказал он журналистам во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.

На брифинге 18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, он, в частности, связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам.

Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном перемирии на Украине, заявил, что контакты идут «достаточно сложно», так как тема прекращения огня непростая. «Россия стремится в урегулировании этого конфликта к обеспечению своих собственных интересов. И открыта для диалога. Мы продолжаем это делать», – подчеркнул Песков. А 18 апреля постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что прекращение огня на Украине пока нереалистично из-за политики украинской стороны. «У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», – объявил постпред.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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