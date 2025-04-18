США могут выйти из переговорного процесса по Украине

США могут выйти из переговорного процесса по УкраинеВашингтон хочет увидеть явные знаки о возможности заключения сделки
Президент США Дональд Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. Об этом 18 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель», – подчеркнул Рубио (цитата по Reuters). По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.
Кроме того, Рубио 17 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора госсекретарь США проинформировал российскую сторону о контактах с представителями Украины и Франции, состоявшимися также в тот же день. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с Рубио и спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом. Как заявили в Елисейском дворце, диалог вышел «конструктивным» и помог сблизить позиции стран по урегулированию украинского кризиса.
По итогам этой встречи французская сторона заявила о том, что был начат переговорный процесс с участием европейских государств. Об этом телеканалу Sky News заявил чиновник из администрации Макрона. «Е3 (Великобритания, Германия и Франция. – "Ведомости") за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями. Важно то, что сегодня в Париже мы начали позитивный процесс, в котором участвуют европейцы», – отметил представитель французских властей.
Помимо этого украинская делегация, возглавляемая руководителем офиса президента Андреем Ермаком, провела в Париже переговоры с так называемой «коалицией желающих», куда входят 30 стран, включая Францию, Германию и Великобританию. На этой встрече также обсуждалось полное прекращение огня на Украине. Как написал Ермак в своем Telegram-канале, разговор вышел «очень содержательным». В этот же день Киев и Вашингтон подписали меморандум о добыче на территории Украины полезных ископаемых, опубликован он был 18 апреля. Как значится в документе, договор о недрах планируется реализовать к 26 апреля, для этого на следующей неделе в США отправится украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее 17 апреля Трамп заявил, что ждет от России ответа на предложение о прекращении огня на Украине в течение недели. «Мы должны получить от них ответ на этой неделе, совсем скоро, на самом деле. Тогда и увидим», – сказал он журналистам во время встречи с премьером Италии Джорджей Мелони.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможном перемирии на Украине, заявил, что контакты идут «достаточно сложно», так как тема прекращения огня непростая. «Россия стремится в урегулировании этого конфликта к обеспечению своих собственных интересов. И открыта для диалога. Мы продолжаем это делать», – подчеркнул Песков. А 18 апреля постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что прекращение огня на Украине пока нереалистично из-за политики украинской стороны. «У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», – объявил постпред.
Американцы могут позволить Европе участвовать в переговорном процессе в качестве «утешительного приза», говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Россия ранее неоднократно заявляла, что европейские державы готовы к урегулированию конфликта только в военном плане, так что пока заявления о полноценном участии в переговорном процессе – это выдача желаемого за действительное. Дальнейшее участие Европы в мирном диалоге предполагает согласование его с российской стороной – если Москва не будет принципиально против, то это может быть реализовано. При этом жизнеспособность самой «коалиции желающих» пока под вопросом, а США выходят из прямого режима финансирования Украины, резюмирует эксперт.
Трамп усиливает давление на Москву, но это не означает, что в случае незаключения сделки в апреле «все пропало», говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Важно, чтобы в Белом доме правильно понимали российскую сторону – «процесс идет, пусть не так быстро, как бы хотелось администрации Трампа». Кроме того, перед российскими политиками стоит задача не выступить стороной, которая срывает соглашения. Сам американский президент вложил много политического капитала в мирное урегулирование, так что выход из него будет болезненным и приведет к критике в адрес хозяина Белого дома. Компенсировать такой провал можно будет только другим значительным внешнеполитическим успехом – например, сделкой с Китаем или решением вопроса с сектором Газа, объясняет Кортунов.
Угрозы о выходе Трампа из мирного урегулирования украинского конфликта – попытка риторически оказать давление на переговорный процесс, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Решить украинский вопрос наскоком, как хотел того Трамп, не вышло – Россия не готова идти на уступки, которые касаются ее интересов в построении глобальной архитектуры безопасности. На поле боя динамика также сохраняется позитивной, так что Москве довольно странно идти на уступки, пока она выигрывает. В этих условиях для заключения сделки Запад должен оказать давление на Киев, но его недостаточно. С точки зрения России сделка возможна до середины 2025 г., но также велика и перспектива ее срыва со стороны ЕС и Украины, которые хотят прекращения переговоров, замечает эксперт.