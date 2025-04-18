США могут выйти из переговорного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной и роли посредника между ними, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. Об этом 18 апреля заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель», – подчеркнул Рубио (цитата по Reuters). По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил. Как отметил Рубио, перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания. При этом Трамп все еще привержен идее установления мира между Москвой и Киевом, сообщил госсекретарь.