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Трамп заявил о высоких шансах на сделку между Москвой и Киевом на этой неделе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует высокая вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной на этой неделе.

«Есть очень хорошие шансы», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он возможным заключение сделки на этой неделе.

Трамп также отметил, что в ближайшие три дня он предоставит полную информацию по ситуации с разрешением конфликта на Украине.

«У нас были очень хорошие встречи по Украине и России. Также у нас были очень хорошие встречи по Ирану», – сказал он.

20 апреля Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Он высказался после того, как Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США оказывают давление на Украину и требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа по урегулированию конфликта, включая возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 г. и отказ Киева от членства в НАТО. Источники агентства уточнили, что инициативы были изложены в документе, который высокопоставленные представители администрации США передали украинским коллегам и европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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