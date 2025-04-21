Трамп заявил о высоких шансах на сделку между Москвой и Киевом на этой неделе

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США оказывают давление на Украину и требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа по урегулированию конфликта, включая возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 г. и отказ Киева от членства в НАТО. Источники агентства уточнили, что инициативы были изложены в документе, который высокопоставленные представители администрации США передали украинским коллегам и европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева.