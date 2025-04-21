Трамп заявил о высоких шансах на сделку между Москвой и Киевом на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует высокая вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной на этой неделе.
«Есть очень хорошие шансы», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он возможным заключение сделки на этой неделе.
Трамп также отметил, что в ближайшие три дня он предоставит полную информацию по ситуации с разрешением конфликта на Украине.
«У нас были очень хорошие встречи по Украине и России. Также у нас были очень хорошие встречи по Ирану», – сказал он.
20 апреля Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом будет достигнуто на текущей неделе. Он высказался после того, как Путин объявил о пасхальном перемирии, продлившемся до 21 апреля.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США оказывают давление на Украину и требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа по урегулированию конфликта, включая возможное признание Вашингтоном присоединения Крыма к России в 2014 г. и отказ Киева от членства в НАТО. Источники агентства уточнили, что инициативы были изложены в документе, который высокопоставленные представители администрации США передали украинским коллегам и европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева.