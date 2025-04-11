Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя 4,5 часа

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя 4,5 часаТемой закрытых переговоров было решение конфликта на Украине, сообщал ранее Кремль
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа завершилась спустя 4,5 часа. Переговоры прошли в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал прошедшие переговоры продуктивными, передает ТАСС.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что по итогам встречи Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор. До этого лидеры созванивались 18 марта. Тогда Москва подтвердила приверженность мирному разрешению украинского конфликта и готовность к совместной с Вашингтоном проработке вариантов урегулирования. 11 апреля американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп якобы разочарован тем, что переговоры за последние недели не принесли прогресса. На фоне сегодняшней встречи Путина и Уиткоффа президент США в соцсети Truth Social написал, что «Россия должна начать действовать» для остановки боевых действий на Украине.
Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном возобновились после возвращения Трампа к власти: в феврале у него состоялся первый за долгое время телефонный разговор с Путиным, о котором сообщалось официально. После этого 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля и 10 апреля состоялись также встречи делегаций в Стамбуле.
Нынешний визит Уиткоффа в Россию стал третьим по счету после вступления Трампа в должность президента. В частности, 13 марта у него состоялись переговоры с Путиным в закрытом режиме.
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев 2 и 3 апреля в свою очередь встречался в Вашингтоне с представителями администрации Трампа. Стороны обсудили возобновление отношений между странами, вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. По итогам поездки Дмитриев на пресс-конференции с российскими СМИ заявил, что за два дня РФ и США продвинулись на три шага вперед.