Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя 4,5 часа

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что по итогам встречи Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор. До этого лидеры созванивались 18 марта. Тогда Москва подтвердила приверженность мирному разрешению украинского конфликта и готовность к совместной с Вашингтоном проработке вариантов урегулирования. 11 апреля американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп якобы разочарован тем, что переговоры за последние недели не принесли прогресса. На фоне сегодняшней встречи Путина и Уиткоффа президент США в соцсети Truth Social написал, что «Россия должна начать действовать» для остановки боевых действий на Украине.