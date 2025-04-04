Как в зарубежных СМИ оценивают переговоры Дмитриева с США

«На сегодняшний день, по словам двух чиновников администрации, между Трампом и президентом России Владимиром Путиным не запланировано никакого разговора. Представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным. Но ему было рекомендовано не звонить, пока Путин не сообщит о согласии на полное прекращение огня. <…> Вчера российский переговорщик Кирилл Дмитриев встретился в Белом доме с представителями администрации и законодателями-республиканцами, по словам трех американских чиновников. Неясно, присутствовал ли на ней Трамп».