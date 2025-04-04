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Как в зарубежных СМИ оценивают переговоры Дмитриева с США

Глава РФПИ встречался с представителями администрации Трампа 2 и 3 апреля
София Векслер
РИА Новости
РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 2 и 3 апреля встретился в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Стороны обсудили возобновление отношений между странами, вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. «Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на переговоры Дмитриева с США.

«По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев отчитается перед президентом [Владимиром] Путиным, прежде чем обе стороны перейдут к следующим шагам. <…> Его присутствие в столице США подчеркивает перспективы расширения делового сотрудничества между двумя странами в рамках потенциальных проектов, в том числе в Арктике и в сфере сжиженного природного газа».

«На сегодняшний день, по словам двух чиновников администрации, между Трампом и президентом России Владимиром Путиным не запланировано никакого разговора. Представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным. Но ему было рекомендовано не звонить, пока Путин не сообщит о согласии на полное прекращение огня. <…> Вчера российский переговорщик Кирилл Дмитриев встретился в Белом доме с представителями администрации и законодателями-республиканцами, по словам трех американских чиновников. Неясно, присутствовал ли на ней Трамп».

«Переговоры, по-видимому, стали последним шагом в усилиях России по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Сближение висело на волоске после того, как в выходные Трамп заявил, что он «очень зол» на Путина за высказывания по поводу Украины. Визит Дмитриева состоялся, несмотря на санкции, наложенные на него администрацией [экс-президента США Джо] Байдена. <…> Встреча также состоялась после того, как Трамп исключил Россию из списка стран, на которые распространяются высокие пошлины».

«Дмитриев может сыграть ключевую роль в восстановлении отношений, которые до январской инаугурации Трампа были худшими между Москвой и Вашингтоном со времен самых опасных моментов холодной войны. Российский посланник сыграл важную роль в первых контактах с США, когда Трамп был избран президентом в 2016 г., а также в налаживании отношений с Саудовской Аравией, что привело к соглашению о ценах на нефть в рамках расширенного форума ОПЕК+».

«Визит Дмитриева следует за признаками нетерпения президента Дональда Трампа по поводу того, что Путин медлит с переговорами по Украине. В минувшие выходные Трамп заявил, что он «зол» на президента России и может ввести новые санкции против российской нефти. <…> Возможно, Дмитриев приехал, чтобы успокоить администрацию и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок».

«Переговоры проходят на фоне того, что Трамп стремится к более теплым отношениям с Москвой, обращаясь к президенту Владимиру Путину и проводя прямые переговоры с российскими чиновниками в надежде добиться прекращения огня на Украине. <…> Поездка состоялась после того, как Трамп выразил разочарование медленными темпами переговоров о прекращении огня на Украине».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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