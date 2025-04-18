Кремль заявил о прогрессе в решении российско-украинского конфликта

Кремль заявил о прогрессе в решении российско-украинского конфликтаОн связан с мораторием на удары, однако впереди «еще много сложных обсуждений»
Определенный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта есть, в частности, он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская сторона может выйти из урегулирования конфликта в случае отсутствия продвижения в этом процессе.
«Определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем временным мораторием, которого придерживалась Россия. <...> Чего не скажешь об украинской стороне. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений», – сказал Песков.
17 апреля американская делегация во главе с Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Стороны обсудили переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что США готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не в случае отсутствия прогресса, передавало агентство Reuters.
В ходе своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно обещал решить российско-украинский конфликт в течение суток в случае переизбрания. Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном действительно возобновились. В феврале у Трампа состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем последовал ряд встреч между делегациями двух стран, а также между США и Украиной.
18 марта Трамп предложил Путину отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Президент РФ согласился. Украинская сторона считает, что мораторий начался с 25 марта, когда делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.