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/ Политика

Кремль заявил о прогрессе в решении российско-украинского конфликта

Он связан с мораторием на удары, однако впереди «еще много сложных обсуждений»
Ведомости

Определенный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта есть, в частности, он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская сторона может выйти из урегулирования конфликта в случае отсутствия продвижения в этом процессе.

«Определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем временным мораторием, которого придерживалась Россия. <...> Чего не скажешь об украинской стороне. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений», – сказал Песков.

17 апреля американская делегация во главе с Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Стороны обсудили переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что США готовы участвовать в этом столько, сколько нужно, но не в случае отсутствия прогресса, передавало агентство Reuters.

В ходе своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно обещал решить российско-украинский конфликт в течение суток в случае переизбрания. Официальные контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном действительно возобновились. В феврале у Трампа состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем последовал ряд встреч между делегациями двух стран, а также между США и Украиной.

18 марта Трамп предложил Путину отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Президент РФ согласился. Украинская сторона считает, что мораторий начался с 25 марта, когда делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. В течение всего этого времени Москва и Киев регулярно обвиняли друг друга в нарушении данной договоренности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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