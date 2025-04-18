Кремль заявил о прогрессе в решении российско-украинского конфликта

Определенный прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта есть, в частности, он связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская сторона может выйти из урегулирования конфликта в случае отсутствия продвижения в этом процессе.