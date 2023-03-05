Трамп заявил, что разрешит конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания

27 января Трамп также говорил, что в случае своего президентства завершил бы конфликт за сутки. Тогда он прокомментировал решение властей США о передаче танков M1 Abrams: по его словам, поставки техники украинской армии могут спровоцировать ядерный конфликт. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова экс-президента, отметив, что «теоретически господин Трамп не далек от правды». В феврале Трамп сообщил, что позвонит российскому и украинскому коллегам «в ту же ночь» в случае переизбрания на пост президента страны.