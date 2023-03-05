Трамп заявил, что разрешит конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. На вопрос о том, что конкретно он хотел бы сделать, Трамп не ответил, пишет Daily Caller.
«Было бы просто уладить конфликт. Я мог бы сделать это в течение 24 часов», — сказал Трамп на конференции консервативного политического действия.
По его словам, для реализации задуманного ему нужно быть главой государства. «Вам нужен этот офис, эта власть», — добавил он.
Трамп отметил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной.
27 января Трамп также говорил, что в случае своего президентства завершил бы конфликт за сутки. Тогда он прокомментировал решение властей США о передаче танков M1 Abrams: по его словам, поставки техники украинской армии могут спровоцировать ядерный конфликт. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова экс-президента, отметив, что «теоретически господин Трамп не далек от правды». В феврале Трамп сообщил, что позвонит российскому и украинскому коллегам «в ту же ночь» в случае переизбрания на пост президента страны.
Экс-президент неоднократно осуждал действия Белого дома. В октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.
16 ноября прошлого года Трамп объявил об участии в выборах президента США. 18 февраля издание The Hill со ссылкой на опрос сообщило, что Трамп смог бы выиграть президентские выборы, если бы они состоялись в ближайшее время, а не в 2024 г.