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Трамп заявил, что разрешит конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. На вопрос о том, что конкретно он хотел бы сделать, Трамп не ответил, пишет Daily Caller.

«Было бы просто уладить конфликт. Я мог бы сделать это в течение 24 часов», — сказал Трамп на конференции консервативного политического действия.

По его словам, для реализации задуманного ему нужно быть главой государства. «Вам нужен этот офис, эта власть», — добавил он.

Трамп отметил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он предупреждал Москву о «возмездии» в случае конфликта с Украиной.  

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27 января Трамп также говорил, что в случае своего президентства завершил бы конфликт за сутки. Тогда он прокомментировал решение властей США о передаче танков M1 Abrams: по его словам, поставки техники украинской армии могут спровоцировать ядерный конфликт. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова экс-президента, отметив, что «теоретически господин Трамп не далек от правды». В феврале Трамп сообщил, что позвонит российскому и украинскому коллегам «в ту же ночь» в случае переизбрания на пост президента страны.

Экс-президент неоднократно осуждал действия Белого дома. В октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.

16 ноября прошлого года Трамп объявил об участии в выборах президента США. 18 февраля издание The Hill со ссылкой на опрос сообщило, что Трамп смог бы выиграть президентские выборы, если бы они состоялись в ближайшее время, а не в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных