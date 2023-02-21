Трамп в случае переизбрания пообещал позвонить Путину и Зеленскому

27 января Трамп также заявил, что в случае своего президентства завершил бы конфликт за сутки. Тогда он прокомментировал решение властей США о передаче танков M1 Abrams, по его словам, поставки техники украинской армии могут спровоцировать ядерный конфликт. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова экс-президента, отметив, что «теоретически господин Трамп не далек от правды».