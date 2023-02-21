Трамп в случае переизбрания пообещал позвонить Путину и Зеленскому
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонит российскому и украинскому коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «в ту же ночь», в случае переизбрания на пост президента страны. Об этом бывший американский президент сообщил во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляцию вел телеканал RSBN на RuTube.
«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос. Мы заключим сделку в течение 24 часов», – сказал он (цитата по «РИА Новости").
27 января Трамп также заявил, что в случае своего президентства завершил бы конфликт за сутки. Тогда он прокомментировал решение властей США о передаче танков M1 Abrams, по его словам, поставки техники украинской армии могут спровоцировать ядерный конфликт. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова экс-президента, отметив, что «теоретически господин Трамп не далек от правды».
Экс-президент неоднократно осуждал действия Белого дома. В октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.