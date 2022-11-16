Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп вновь намерен побороться за президентский пост на выборах в 2024 г. Об этом он официально заявил в ходе обращения к сторонникам, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, передает CNN.
«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сообщил Трамп. По его словам, он планирует вновь сделать Америку «великой и славной».
Бывший американский президент незадолго до того, как сделать официальное заявление, передал Федеральной избирательной комиссии документы о своем выдвижении, уточняет CNN.
Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. Президентские выборы в 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке.
8 ноября Трамп анонсировал «большое объявление» во Флориде 15 ноября. До этого о планах политика в третий раз участвовать в президентской гонке сообщали Reuters и The Washington Post. В частности, агентство писало, что Трамп официально запустит свою избирательную кампанию после проведения промежуточных выборов в США. Reuters указывало на большую вероятность, что республиканцы получат большинство в палате представителей США и в сенате.
В то же время бороться за президентское кресло собирается и действующий глава государства Джо Байден. 10 ноября он рассказал, что намерен вновь баллотироваться, уточнив, что примет окончательное решение в начале 2023 г.
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