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Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп вновь намерен побороться за президентский пост на выборах в 2024 г. Об этом он официально заявил в ходе обращения к сторонникам, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, передает CNN.

«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сообщил Трамп. По его словам, он планирует вновь сделать Америку «великой и славной».

Бывший американский президент незадолго до того, как сделать официальное заявление, передал Федеральной избирательной комиссии документы о своем выдвижении, уточняет CNN.

Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. Президентские выборы в 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке.

8 ноября Трамп анонсировал «большое объявление» во Флориде 15 ноября. До этого о планах политика в третий раз участвовать в президентской гонке сообщали Reuters и The Washington Post. В частности, агентство писало, что Трамп официально запустит свою избирательную кампанию после проведения промежуточных выборов в США. Reuters указывало на большую вероятность, что республиканцы получат большинство в палате представителей США и в сенате.

В то же время бороться за президентское кресло собирается и действующий глава государства Джо Байден. 10 ноября он рассказал, что намерен вновь баллотироваться, уточнив, что примет окончательное решение в начале 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных