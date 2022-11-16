Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

8 ноября Трамп анонсировал «большое объявление» во Флориде 15 ноября. До этого о планах политика в третий раз участвовать в президентской гонке сообщали Reuters и The Washington Post. В частности, агентство писало, что Трамп официально запустит свою избирательную кампанию после проведения промежуточных выборов в США. Reuters указывало на большую вероятность, что республиканцы получат большинство в палате представителей США и в сенате.