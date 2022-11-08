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Трамп анонсировал «большое объявление» 15 ноября во Флориде

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он сделает «большое объявление» на следующей неделе, поскольку во время предвыборной кампании накануне последнего дня голосования на промежуточных выборах в этом году он намекнул на свою третью президентскую кампанию, сообщает The Washington Post.

«Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго», — заявил Трамп в Вандалии, штат Огайо, где он проводил свой последний митинг в этом сезоне промежуточных выборов в поддержку кандидата в сенат Джей Ди Вэнса. По данным WP, Трамп все чаще говорит о своих планах баллотироваться на новый срок, заявляя, что он оформит свои намерения «очень, очень скоро».

Республиканские чиновники и окружение Трампа на протяжении нескольких месяцев убеждали его подождать до окончания промежуточных выборов, чтобы начать кампанию, чтобы не превращать выборы в референдум против него и оградить его от возможной вины в случае, если республиканцы не смогут добиться тех результатов, на которые партия надеется во вторник, передает издание.

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Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. Президентские выборы 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке.

На этот раз заявление Трампа прозвучало, когда он столкнулся с рядом юридических проблем, включая расследования, которые могут привести к обвинительным заключениям, поясняет The Washington Post. К ним относятся расследование сотен документов с секретными пометками, которые были изъяты ФБР в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, а также продолжающиеся расследования на уровне штатов и на федеральном уровне его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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