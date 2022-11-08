Трамп анонсировал «большое объявление» 15 ноября во Флориде

На этот раз заявление Трампа прозвучало, когда он столкнулся с рядом юридических проблем, включая расследования, которые могут привести к обвинительным заключениям, поясняет The Washington Post. К ним относятся расследование сотен документов с секретными пометками, которые были изъяты ФБР в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, а также продолжающиеся расследования на уровне штатов и на федеральном уровне его попыток отменить результаты президентских выборов 2020 г.