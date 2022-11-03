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Reuters: Трамп объявит об участии в президентских выборах после 8 ноября

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп намерен снова баллотироваться в президенты США в 2024 г. Он официально запустит свою избирательную кампанию после 8 ноября, когда состоятся выборы в американский конгресс. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех советников Трампа. 

«Думаю, как мотылек на свет, Трамп будет баллотироваться в 2024 г.», — рассказал один из источников агентства на условиях анонимности.

Собеседник отметил, что если Трамп объявит о своем намерении до Дня благодарения, который в этом году отмечается в США 24 ноября, «у него будет значительное преимущество перед оппонентами». По словам источника, экс-президент это понимает. Reuters уточняет, что представитель Трампа на запрос не ответил. 

Другой источник, знакомый с планами политика, отметил, что Трамп может запустить свою избирательную кампанию вскоре после выборов в конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Отмечается, что Трамп уже занимается привлечением сторонников. 

Как отмечает Reuters, опросы общественного мнения указывают на большую вероятность, что республиканцы могут получить большинство в палате представителей США, а также в сенате, что позволит им блокировать законодательные инициативы президента США Джо Байдена до конца его срока. 

Ранее сегодня газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика сообщала, что Трамп уже начал рассматривать кандидатуры потенциальных помощников в рамках избирательной кампании. Издание также утверждает, что экс-президент может официально объявить о своих планах баллотироваться после 8 ноября.

В то же время в начале октября в Белом доме подтвердили, что Джо Байден намерен переизбираться в 2024 г. До этого агентство Bloomberg также писало, что Байден может сообщить об этом после выборов в конгресс. 

Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 гг. Президентские выборы 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г., раскрывать его экс-президент не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных