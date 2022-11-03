Reuters: Трамп объявит об участии в президентских выборах после 8 ноября

Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 гг. Президентские выборы 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г., раскрывать его экс-президент не стал.